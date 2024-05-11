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藍白修工會法納消防員 內政部：應回歸公務人員協會法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。對此，內政部指出，警消人員為公務員，屬性與勞工不同，建議維持現行體制。圖／聯合報系資料照片
立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。對此，內政部指出，警消人員為公務員，屬性與勞工不同，建議維持現行體制。圖／聯合報系資料照片

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會，但政府傾向修改「公務人員協會法」，立法院衛環委員會下周排審「工會法」部分條文修正草案，藍白皆支持消防員比照教師有組工會的權利。對此，內政部指出，警消人員為公務員，屬性與勞工不同，建議維持現行體制，並透過修法加強公務人員協會機制，以利行使其團結權、團體協商權，爭取合理權益與待遇。

去年九月，屏東明陽大火造成百人傷亡，四名勇消在執勤中殞命，引爆各界怒火，朝野立委紛紛提案力挺消防員組工會，但行政院選擇修正公務人員協會法，開放警消組專屬特種協會，且擴大協會得建議、協商及參與事項，卻未能在上會期完成三讀修正，最終因屆期不連續退回，銓敘部將於本會期重送。

本屆藍白黨團主動發起攻勢，國民黨團提案修正工會法第四條、第六條，明定消防員得比照教師組織及加入工會，另考量消防體系特殊性，規範消防員僅得組織及加入的產業工會及職業工會。民眾黨團提案版本則擴大到警察、消防人員皆可組織及加入公會。

內政部作為消防主管機關，其書面報告提及，警消人員為公務人員，屬性與勞工不同，但工會法是以勞工為對象，規範其組成、任務及運作等事項；公務員與國家間為「公法上職務關係」，而勞工與雇主間為「私法上勞雇關係」，兩者顯有不同，各自形成完整的人事管理法制體系。

內政部續指，另考量公務員任免遷調、考績獎懲、待遇給與、退休撫卹等相關事項，都以立法機關通過的人事法制為依據，屬全國一致規範，不宜分殊處理。

內政部強調，公務人員結社組織應依公務人員協會法規定，中央及各直轄市、縣市政府警消人員得依「公務人員協會法」規範組織及加入其所屬行政區域內的公務人員協會，截至目前計有15個地方公務人員協會成立。

內政部指出，為回應基層警消訴求，銓敘部已著手修正協會法，朝增加協會組織模式（增加三級機關協會及專業協會）、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等修法方向，修正通過後，警消人員可成立三級機關協會，並得以針對職場環境等事項，與所屬或主管機關進行協商。

內政部 公務員 消防員

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