省電大作戰！台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

夏天即將到來，為了迎接炎熱酷暑，台電發文叮囑，「不夠擅涼的家電」該關起來了，不少冬天使用的保暖、保溫家電，可以不用繼續加熱了，因為這些保溫、保暖設定如果沒有及時關掉，一旦到了炎炎夏日，可能會變為「吃電小怪獸」，恐耗掉不少不必要的電量。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文分享，現在天氣越來越熱，在迎接炎熱的夏季到來的同時要注意，家中有些在冬天提供保暖、保溫功能的家電已不須再持續加熱，否則只會變成默默耗電的「吃電小怪獸」，因此在進入夏天之前，民眾可檢查家中兩樣家電，並盡快調整家電的設定。

一、關閉免治馬桶暖座功能

首先要注意的是「免治馬桶」，雖然暖座功能在冬天確實可以帶來溫暖，但在炎熱夏天，這項功能就可以關閉了，如此一來就可以省下一些電力。

二、「快煮壺搭保溫瓶」取代電熱水瓶

再來是老舊電熱水瓶，若家中仍使用老舊的電熱水瓶，可考慮是否須更換，因電熱水瓶需要整天維持保溫狀態，一天的耗電量可能比冰箱還多，不過夏天喝熱水的頻率會降低，因此可改用「快熱壺及保溫瓶」取代。