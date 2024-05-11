快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省電大作戰！台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
台電指出，熱水瓶一天的耗電量恐比冰箱還多。圖／本報資料照
台電指出，熱水瓶一天的耗電量恐比冰箱還多。圖／本報資料照

夏天即將到來，為了迎接炎熱酷暑，台電發文叮囑，「不夠擅涼的家電」該關起來了，不少冬天使用的保暖、保溫家電，可以不用繼續加熱了，因為這些保溫、保暖設定如果沒有及時關掉，一旦到了炎炎夏日，可能會變為「吃電小怪獸」，恐耗掉不少不必要的電量。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文分享，現在天氣越來越熱，在迎接炎熱的夏季到來的同時要注意，家中有些在冬天提供保暖、保溫功能的家電已不須再持續加熱，否則只會變成默默耗電的「吃電小怪獸」，因此在進入夏天之前，民眾可檢查家中兩樣家電，並盡快調整家電的設定。

一、關閉免治馬桶暖座功能

首先要注意的是「免治馬桶」，雖然暖座功能在冬天確實可以帶來溫暖，但在炎熱夏天，這項功能就可以關閉了，如此一來就可以省下一些電力。

二、「快煮壺搭保溫瓶」取代電熱水瓶

再來是老舊電熱水瓶，若家中仍使用老舊的電熱水瓶，可考慮是否須更換，因電熱水瓶需要整天維持保溫狀態，一天的耗電量可能比冰箱還多，不過夏天喝熱水的頻率會降低，因此可改用「快熱壺及保溫瓶」取代。

快煮壺：需要時才用電煮水

保溫瓶：水煮沸後裝入保溫瓶，不插電即可保溫

免治馬桶 台電 省電

延伸閱讀

想開冷氣又怕用電？2秘訣省荷包 老師傅：選錯機種電費差5倍

咖啡渣擺鞋櫃、冰箱除臭？譚敦慈勸「千萬不要」：不利健康

4款「偽健康飲品」恐越喝越胖！醫揭風險：醣上加糖 3數值飆升

世界末日來了？北部夜空驚現「黃綠色彗星」 多人目睹：又亮又清楚

相關新聞

兒童交通死傷創新高 王國材：家長以身作則很重要

我國平均每年逾2萬名兒童於交通事故中死傷，去年人數更達5年高峰。交通部長王國材今天出席靖娟基金會「小黃帽交通安全同樂會」...

省電大作戰！台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

夏天即將到來，為了迎接炎熱酷暑，台電發文叮囑，「不夠擅涼的家電」該關起來了，不少冬天使用的保暖、保溫家電，可以不用繼續加熱了，因為這些保溫、保暖設定如果沒有及時關掉，一旦到了炎炎夏日，可能會變為「吃電小怪獸」，恐耗掉不少不必要的電量。

高鐵運量增會漲票價？王國材：去年賺百億 不一定要移轉民眾

台灣高鐵去年、今年首季運量屢創新高，外界擔心不漲票價恐影響搭乘品質。交通部長王國材今出席活動受訪指出，高鐵去年賺了100...

影／消失25年...排灣族人重現「漁人的搏鬥」精神

每年4至10月，是台東排灣族大竹本部落竹筏捕魚季節，但因環境變遷，加上漁民凋零，過去沙灘捕魚活動消失25年。青年族人積極...

花東交通三法拚三讀 王國材：非常不妥、恐出現問題

國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快特別條例在立法院會力拚三讀，下周表決。交通部長王國材今天出席活動受訪時表示，沒有經...

兒童交通安全台東名列前茅 教育處視為防災教育

靖娟基金會調查全台22個縣市兒童整體交通安全分數出爐，台東縣名列前茅。台東縣教育處表示，縣內國中小已將交通安全教育視為防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。