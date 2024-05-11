軍方護蔣畫出紅線 國防部將保留252處兩蔣塑、遺像

蔡政府卸任前力推轉型正義最後一哩路，行政院長陳建仁上月一日指示國防部推動軍中轉型正義教育，並於一個月內完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組。國防部正接洽邀請學者，但已預先畫出紅線，表明國軍營區現存二百五十二處「兩蔣」塑、遺像，是基於飲水思源、尊重歷史，並非作為威權崇拜，而是部隊隊史的一部分，且營區非公共空間，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。

另外，國防部未來願依法配合軍中不義遺址的標示及說明，不再堅持於中正紀念堂、兩蔣在慈湖、頭寮的暫厝處部署三軍儀隊。

促轉會要進營區 邱國正擋下

國防部前官員近日在社群透露，現已解散的促轉會幾年前曾透過部會協調，要求國防部配合造冊和開放促轉會人員入營，檢視了解故總統蔣中正銅像數目和現況，當時國防部長邱國正曾嚴厲指示部屬：「叫他們不要來，不用協調，你們也不可以讓他們進來！」

顧立雄接防長 護蔣恐遭挑戰

即將卸任的退輔會主委馮世寬日前到立法院備詢，針對國民黨立委徐巧芯詢問是否贊成拆蔣公銅像？馮高喊「我堅決反對！」並強調蔣中正將台灣建設成護國神山、護民神盾，假若沒有蔣公，把黃金、人才與部隊帶到台灣來，今天台灣不會有安定發展，「這些都是蔣公帶給我們的！」

但隨著曾任黨產會主委的顧立雄將接掌國防部，在人去政息情勢下，國軍「護蔣」立場恐將遭到挑戰。國民黨立委賴士葆表示，有人擔心顧立雄走向外交部長吳釗燮的模式，也仇中、反中。

不義遺址 未來依法標示說明

針對陳揆限期指示，國防部正邀請學者專家，並盤點列管的「不義遺址」。國防部表示，目前軍方列管包括新北市後備指揮部、海軍司令部營區中正堂、後備指揮部忠愛營區、南部地區後備指揮部等五處；先前促轉會依「促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點」審定後公告，現文化部已擬具「不義遺址保存條例草案」，待立法通過後，將依規定辦理。

軍方待審定不義遺址還包括位於基隆中正區的基隆憲兵隊隊部、新北市新店區的空軍烈士公墓區、雲林縣虎尾鎮的虎尾機場、海軍司令部位在高雄左營的原軍法處看守所等。海巡署位於台北市臥龍街的教育訓練測考中心，一九五○年及一九五二年間先後借給台灣省保安司令部作為臨時偵訊、拘禁之用，傳稱此處有全台唯一的神秘地下「水牢」，廿多年前已封閉。

軍方過去對不義遺址避之惟恐不及，因當年隸屬軍方的警備總部是執行白色恐怖主要單位，包括逮捕、拘禁，軍方難脫干係，如今要在營區標示不義遺址，軍方尷尬而矛盾。