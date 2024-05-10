財力豐厚！3大王牌律師護航吸金女董座 在雄院踢到鐵板

藍海集團董事長李陳妙音涉犯吸金5億3400萬元的酒店投資案，2019年下旬偕夫婿潛逃滯留泰國4年半，昨天下午被引渡回台；據悉，同案2共犯去年10月一審被判刑12年、10年半，並直指李陳妙音才是掏空集團資金的主嫌，但李陳返台不僅拒不認罪，下午高雄地院召開羈押庭，三大業界王牌律師特地替她護航，雖最終仍裁定羈押、禁見。

據悉，今天特地從台北南下高雄，下午出席高雄地院李陳妙音羈押庭的三大律師，分別是翁偉倫、陳宗豪跟杜英達，三人各自都頂著檢察官顯赫的辦案經歷轉行律師，其中翁、陳兩人同為司法官43期結業，而杜為司法官特考第二名，司法官訓練所第27期結業，全是業界屢辦大案聲譽響叮噹的王牌高手。

「各不花個上百萬，不可能請得動這三人！」知情人士表示，翁近期就屬貴婦奈奈的案子最知名，而陳也在高虹安的律師團，而杜更是業界叱吒風雲人物，當年羅福助案，檢列舉11項犯罪事實、14項罪名，求刑總計高達30年，結果最終幾乎無罪，僅一項恐嚇會計師部分被判刑3個月定讞，易科罰金結案。

不過，這三人首次替李陳妙音開羈押庭，仍是在高雄地院踢了鐵板；據了解，這起泰國曼谷湄南灣酒店會所（HVR）的投資案，為泰國藍海公司主導決策，而泰國藍海公司起初出資5000萬元泰銖，持股51%的印象企業，就是由李陳妙音所經營。

同案共犯李進倫與劉威廷於去年10月分被判刑12年、10年半，判決書中，兩人監不認罪，都直指當初公司會資金周轉不靈，都是因為李陳妙音擅自挪用入股資金，並捲走投資款項，才會讓公司因資金被掏空，無法再給付營造公司興建湄南灣會所。