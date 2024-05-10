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38K北漂男曝「真實上班族現況」！每月負債3000元 1開銷讓全場傻眼：真奢侈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友透露，自己月薪38k，卻每月負債3000元。示意圖／ingimage
一名男網友透露，自己月薪38k，卻每月負債3000元。示意圖／ingimage

在北部高房價、高物價壓力之下，許多北漂上班族常感嘆生活不易，因為三分之一的薪水要付房租，每個月能存的錢少之又少。近日一名男網友就透露，自己月收入3萬8500元，月開銷卻高達4萬1500元，緊急向網友求救「如何才不會負債？」

原PO在Facebook社團「存錢公社」發文表示，他月薪3萬8500元，但扣掉各項生活支出後，卻仍負債3000元，感嘆這是「真實北漂上班族現況」，詢問眾人「不想失去生活品質的話，如何才不負債呢？」

原PO列出自己每月開銷明細，包括伙食費1萬5000元、房租含水電網路9000元、交通費1500元、保險1000元、日用品1500元、衣服鞋子美容1000元、買書500元、運動2000元、旅遊4000元以及紓壓排毒6000元，總共4萬1500元，與月收入相比超支3000元。

貼文引起熱烈討論，不少網友紛紛對「紓壓排毒」開銷感到訝異，「收入不到4萬，排毒6000元還真奢侈」、「紓壓排毒的費用完全可以省」、「自己手動排毒不就省6000元了」。

有網友認真回應，「我會把運動和紓壓排毒拿掉，附近公園也可以運動呀，一下子就省8000元」、「旅遊、運動、排毒，一律刪除，直接省了12000元」。也有人建議，原PO如果想維持生活品質，也許只能嘗試開源，「想不影響生活品質，換工作吧，月收38K太低了」、「兼差，轉職，南部工作」。

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