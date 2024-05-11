快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

大馬YTR來台7天吐真言「沒想像中好」 曝4大關鍵直喊：很愛台中

聯合新聞網／ 綜合報導

馬來西亞一名網紅「DaBangji大棒記」，日前在YouTube分享來台旅遊經歷，他表示來台前對台灣人的印象就是很熱情、富有人情味，不過來台後卻發現自己的期待值太高，不只點出市容問題，他也直指台灣的交通狀況如同「地獄」，在街上行走時相當不安，加上在台北遇到很多衰事，反而到了台中才真正讓他體驗到台灣的人情味，直呼「很愛台中」。

YouTuber「DaBangji大棒記」在影片中首先指出市容問題，他形容台灣的街景像帶有「復古濾鏡」，不只建築新舊差異大，且街頭招牌凸出、混亂，彷彿時代錯置。再來，他指出「台灣交通真的是地獄」，人行道極為狹窄，且離車道相當近，甚至常有機車騎行於人行道上，使行人安全嚴重受到威脅，即使許多街道設有斑馬線，卻缺乏紅綠燈，使得過馬路變成一場生死挑戰。

除了市容、交通的問題，影片中也對台灣的夜市食物給出看法，他認為台灣夜市食物以煎炸為主不是很健康，且每個夜市的小吃種類過度相似，缺乏多樣性，坦言台灣的食物並未讓他感到驚喜。不過，他也分享自己特別喜愛滷肉飯珍珠奶茶，這兩項美食讓他難以抗拒，甚至每天都會吃一次。

此外，「DaBangji大棒記」分享，自己來台的主要目的就是想體驗台灣人的熱情及人情味，想跟台灣人好好交流了解對方的文化，不過剛下飛機就遇到臭臉、態度差的海關人員，往後幾天的行程又經常碰到公車司機和人對罵，讓他對台北產生極大抗拒和陰影，直呼「認識一個地方，絕對不要從別人嘴巴去認識，也絕對不要從影片上去認識，親自去體驗，就是最真實的一個體驗」。

而在結束4天的台北旅遊後，「DaBangji大棒記」前往台中，原以為會遭遇一樣的狀況，沒想到台中的氛圍跟台北完全不一樣，不管是人與人之間的交流，或是城市步調等，不會像台北一樣雜亂，反而很悠閒，當地的店員或是夜市小販都是發自內心的與人交談，他對此誇讚，「這就是我追求的東西，所以我一來到台中，我就很愛台中」。

YouTuber 台灣人 滷肉飯 珍珠奶茶 馬來西亞

延伸閱讀

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

坐不懂台灣公車？陸女用「1方法」查看卻等嘸車 台灣妹幫解惑：沒事我也不懂

她抱怨夏天男生衣服洗完仍有臭味 達人推2法寶除臭：超強

大陸vs.台灣去哪留學好？南韓生被爸媽勸來台為1事猶豫 韓網友點破關鍵

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

大馬YTR來台7天吐真言「沒想像中好」 曝4大關鍵直喊：很愛台中

馬來西亞一名網紅「DaBangji大棒記」，日前在YouTube分享來台旅遊經歷，他表示來台前對台灣人的印象就是很熱情、富有人情味，不過來台後卻發現自己的期待值太高，不只點出市容問題，他也直指台灣的交通狀況如同「地獄」，在街上行走時相當不安，加上在台北遇到很多衰事，反而到了台中才真正讓他體驗到台灣的人情味，直呼「很愛台中」。

公園男廁1設計超貼心！他跪求全台普及 釣出一票男生爆共鳴

你是否有過使用小便斗上廁所時，被別人看光的經驗？對此，一名網友分享，近期發現新店央北中央公園的男廁，「小便斗居然有隔間」，讓他驚呼早日普及這種設計，上廁所再也沒壓力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

月收5萬竟不夠用！他問「算貧窮嗎」？兩派網友掀論戰

台灣物價不斷上漲，一名網友列出每個月的支出清單，發現即便月收5萬元，扣掉租金、伙食、交通、孝親、治裝等費用，幾乎已經打平，反觀10年前收入雖然才3萬元，卻還能過上普通的生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

忽然想吃三商巧福！他一看價格驚呼「吃不下去」 網苦笑：外食物價狂漲

一講到牛肉麵，你心裡會想到哪一家名店呢？一名網友表示，近日心血來潮，突然想吃三商巧福的牛肉麵，竟發現招牌「原汁牛肉麵」售價要155元，和自己記憶售價100出頭相差太多，驚呼實在吃不下去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蚊子擾清夢…開燈不見影氣死人！網教一招必現蹤：靠手機就行

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。一名網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。