大馬YTR來台7天吐真言「沒想像中好」 曝4大關鍵直喊：很愛台中

馬來西亞一名網紅「DaBangji大棒記」，日前在YouTube分享來台旅遊經歷，他表示來台前對台灣人的印象就是很熱情、富有人情味，不過來台後卻發現自己的期待值太高，不只點出市容問題，他也直指台灣的交通狀況如同「地獄」，在街上行走時相當不安，加上在台北遇到很多衰事，反而到了台中才真正讓他體驗到台灣的人情味，直呼「很愛台中」。

YouTuber「DaBangji大棒記」在影片中首先指出市容問題，他形容台灣的街景像帶有「復古濾鏡」，不只建築新舊差異大，且街頭招牌凸出、混亂，彷彿時代錯置。再來，他指出「台灣交通真的是地獄」，人行道極為狹窄，且離車道相當近，甚至常有機車騎行於人行道上，使行人安全嚴重受到威脅，即使許多街道設有斑馬線，卻缺乏紅綠燈，使得過馬路變成一場生死挑戰。

除了市容、交通的問題，影片中也對台灣的夜市食物給出看法，他認為台灣夜市食物以煎炸為主不是很健康，且每個夜市的小吃種類過度相似，缺乏多樣性，坦言台灣的食物並未讓他感到驚喜。不過，他也分享自己特別喜愛滷肉飯和珍珠奶茶，這兩項美食讓他難以抗拒，甚至每天都會吃一次。

此外，「DaBangji大棒記」分享，自己來台的主要目的就是想體驗台灣人的熱情及人情味，想跟台灣人好好交流了解對方的文化，不過剛下飛機就遇到臭臉、態度差的海關人員，往後幾天的行程又經常碰到公車司機和人對罵，讓他對台北產生極大抗拒和陰影，直呼「認識一個地方，絕對不要從別人嘴巴去認識，也絕對不要從影片上去認識，親自去體驗，就是最真實的一個體驗」。

而在結束4天的台北旅遊後，「DaBangji大棒記」前往台中，原以為會遭遇一樣的狀況，沒想到台中的氛圍跟台北完全不一樣，不管是人與人之間的交流，或是城市步調等，不會像台北一樣雜亂，反而很悠閒，當地的店員或是夜市小販都是發自內心的與人交談，他對此誇讚，「這就是我追求的東西，所以我一來到台中，我就很愛台中」。