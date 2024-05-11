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蘇澳漁船沖繩擱淺！疑碰撞礁石嚴重進水 日本直升機救起7船員

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

蘇澳籍延繩釣漁船「源豐滿36號」，今天凌晨2時30分傳出在日本沖繩與那國島海域擱淺，海巡署艦艇趕抵時，日本海上保安廳已出動直升機將7名船員救起，安全送上岸並接受調查，預計下午3時以後通知我方，海巡署目前仍在等待日方消息。

據了解，「源豐滿36號」是在8日從宜蘭南方澳漁港出海作業，海巡署艦隊分署今天凌晨2時35分接獲漁業電台通報，指稱該船在與那國島東方約0.1浬海域，疑似碰撞礁石擱淺，船底嚴重進水，船上有2名台籍、2名菲律賓籍、3名印尼籍共7名船員待救。

艦隊分署副分署長楊朝卿指出，蘇澳海巡隊10077巡防艇和台東艦於清晨8時許先後趕抵附近海域，但因事故海域在日本的暫定執法線內，日本海上保安廳船艦希望我方不要進入，留在執法線外等候消息。

日方表示，清晨6時25分已派遣直升機趕抵事故海域，約7時30分已將7名船員全部吊掛上岸至與那國島，將初步調查了解作業和擱淺相關情形，預計下午3時以後再跟我方聯繫協調後續處理方式。目前艦隊分署尚在等候日方聯繫。

蘇澳籍漁船「源豐滿36號」今天凌晨傳出在日本與那國島海域擱淺，海巡署派遣台東艦趕抵時，日本海上保安廳已出動直升機將7名船員全數救起，安全送上岸並接受調查。圖／艦隊分署提供
蘇澳籍漁船「源豐滿36號」今天凌晨傳出在日本與那國島海域擱淺，海巡署派遣台東艦趕抵時，日本海上保安廳已出動直升機將7名船員全數救起，安全送上岸並接受調查。圖／艦隊分署提供

日本 沖繩 海上保安廳 海巡署 與那國島 蘇澳

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