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傳蔡總統520前特赦陳水扁 TVBS公布民調：48％受訪者不支持
外傳蔡英文總統520卸任前特赦前總統陳水扁，下周發布特赦令，總統府發言人林聿禪今表示，總統府現階段立場是確保陳水扁獲得妥善的健康照顧。TVBS民調中心今天公布最新民調，48%受訪者不支持特赦前總統陳水扁，22%支持受訪者支持特赦陳水扁。
TVBS這份民調訪問時間為113年5月7日到9日18時30分到22時整，調查方式採市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，市話訪問411位、手機訪問410位，95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點以內。
TVBS民調指出，48%受訪者不支持特赦陳水扁，其中28%表示「很不支持」、20%表示「不太支持」；22%支持受訪者支持特赦陳水扁，其中8%表示「非常支持」、14%表示「還算支持」。30%受訪者表示沒意見。
TVBS民調指出，年齡方面，40歲到49歲受訪者有五成左右不支持特赦陳水扁，50歲到59歲不支持的受訪者有64%。政黨傾向方面，國民黨認同者不支持特赦陳水扁的受訪者76%；民眾黨認同者有63%表示不支持特赦陳水扁；民進黨認同者有51%表示支持特赦陳水扁，高於不支持特赦的22%；中立選民不支持特赦陳水扁的受訪者有46%，僅12%受訪者支持特赦陳水扁，42%受訪者沒有表示意見。
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