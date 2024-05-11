影／無照駕駛還怕丟臉 酒測值竟飆破1！高雄男連喊機器壞了

高雄前天晚間7時許，34歲吳姓男子騎經旗津區旗津三路900巷時，遭派出所員警攔查，吳男當時渾身酒氣，警欲施以呼氣酒測時，吳自覺狼狽還向警低聲示意要到遠處去施測，豈知，一測數值高達每公升1.14毫克，讓員警驚呼連連，就連吳也不敢置信，最終被依觸犯公共危險罪送辦。

「你的車燈壞了！知道嗎？」旗津所巡警對吳詢問，並示意要求出示證件查驗，吳起初雖配合，但警欲對他施以酒測時，吳表情尷尬地表示，周邊有人會看見他狼狽受檢，低聲請求警到一旁暗處施測。

吳用台語直呼，「不可能！你嘎我騙！ 」因為酒測儀測得數值竟高達每公升1.14毫克，就連一旁女警看了，都表情管理破功，滿臉不敢置信；由於，吳男2年前才因酒駕遭判刑半年並發監服刑，一開始，吳還連喊一定是酒精濃度測試的儀器故障，但警回覆，儀器都經過合格定期檢驗。

經查，吳為酒駕累犯無誤，且因駕照被吊銷，被警攔查時為無照駕駛狀態，依規定須加重處罰，所駕駛車輛也被當場扣牌，移置保管，警仍好聲對他勸說，存僥倖心態，實在要不得。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康