淨勝球寫北韓後最差紀錄 巴拿馬不爽受封世足最差

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-29 09:18 用LINE傳送

美聯社

巴拿馬 的世界盃初體驗，在今天以1：2不敵突尼西亞 後，以小組賽3戰全敗畫下句點，一位記者在賽後發布會上稱巴拿馬為「本屆賽事最糟隊伍」，讓總教練戈梅茲（Hernan Dario Gomez）當場火大，「你不能稱我們是最糟隊伍，那是完全的不尊重。」

當比利時與英格蘭為了該不該搶分組第一而糾結時，同組的另外兩隊巴拿馬與突尼西亞正進行一場無關晉級、攸關面子的榮譽之戰，雙方都不想帶著全敗離開俄羅斯。

巴拿馬在上半場靠烏龍球首開紀錄，突尼西亞尤斯夫（Ben Youssef）在第51分鐘進球扳平，這同時也是世界盃史上的第2500記進球，哈茲里（Wahbi Khazri）在第66分鐘推射破門，突尼西亞終場就以2：1收下睽違40年的世界盃勝利。

加入埃及的行列，巴拿馬成為本屆賽會唯二的全敗隊伍，淨勝球則是32隊中最差的-9，寫下自北韓在2010年世界盃淨勝球-11後的最差紀錄，賽後一位記者稱他們為「本屆最糟隊伍」，讓戈梅茲相當不滿。

戈梅茲對此回應，「或許我們是最後一名，但我們真的是最糟隊伍嗎？我認為你應該比較所有面向，像是我們的背景，我們是一支新隊伍，而且遇到最艱難的賽程，我們面對世界盃常客，非常努力地打好每場比賽。」

戈梅茲懇求，「請別稱呼我們是最糟隊伍，那是完全的不尊重，我們不是最糟隊伍，我們是一支還在學習、成長中的球隊，我認為你應該更尊重我們球隊。」