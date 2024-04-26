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拜登簽對外援助法案 美商會：堅定對民主國家支持

中央社／ 台北26日電
美國總統拜登日前簽署通過對外援助法案，該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助。歐新社
美國總統拜登日前簽署通過對外援助法案，該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助。歐新社

美國總統拜登日前簽署通過對外援助法案，該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助。台灣美國商會表示，此舉不僅增強美國全球領袖地位的承諾，也堅定對面臨威權政權威脅民主國家的支持。

拜登（Joe Biden）在美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency NationalSecurity Supplemental Appropriations Act of 2024），完成立法程序，其中包括提供含台灣在內的印太區域國家的各項安全倡議，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持和平穩定挹注關鍵財政資源。

美國商會發布新聞稿表示，眾議院議長強生（MikeJohnson）在結束法案凝滯僵局中扮演至關重要的角色，使關鍵立法得以進行投票表決。商會也向給予這項法案壓倒性支持的參眾議員們表示誠摯謝意，更感謝總統拜登及白宮對此倡議的支持。

美國商會指出，過去曾向美方積極倡議迅速通過對外援助法案，以公開聲明敦促國會迅速行動之餘，也直接聯繫數10位關鍵國會議員，更持續向訪台議員及其幕僚強調援助法案的迫切性，體現美國商會自1979年台灣關係法生效以來，長期致力加強發展美台關係。

台灣美國商會理事長 Dan Silver表示，此立法通過象徵理念相近民主盟友的重要勝利，並支持遵循規範的國際秩序。他指出，此法案提供台灣及鄰近地區強力支持，也將為區域穩定帶來極大貢獻，同時為經濟和商業發展提供良好環境。

美國商會強調，此立法的通過代表成功守護民主價值，更是促進印太地區和平與繁榮的重要一步。

拜登 美國商會

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