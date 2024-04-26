臺北時裝週2024AW開幕秀 力量、纖巧與自由的美學交乘

由文化部、經濟部主辦，教育部體育署、奧委會、臺北市政府等聯合協辦的臺北時裝週2024 AW，昨日晚間甫於松山文創園區舉辦了開幕大秀。出席藝人包含藍心湄、胡宇威、江宏傑，同時大會並以文化奧運、運動時尚為主軸，以服裝體現出力量、流動與美的多重交集。

文化部政務次長王時思致詞時表示，除希望透過服裝設計為臺灣選手加油，也期待讓更多人認識運動，而時尚其實就在日常，並鼓勵大家在生活中找到時尚的樂趣。參與開幕大秀的六組台灣設計師品牌包含STORY WEAR、C JEAN、JAMIE WEI HUANG、PCES、SYZYGY、JUST IN XX，分別與福懋興業、宏遠興業、集盛實業、佳紡國際貿易、旭寬、力鵬、遠東新世紀等台灣在地紡織業者合作，不僅展現新技術、新材質在服裝設計的可能性，更以本屆奧運四個新主題：「攀岩、衝浪、滑板、霹靂舞」為靈感，最終呈現了總計75套的服裝大秀，並邀請舉重選手方莞靈、跆拳道選手羅嘉翎與射擊選手吳佳穎、登台走秀。

其中C JEAN的設計師簡君嫄與與福懋興業合作，將回收的海洋廢棄物轉化為透氣防水材料，服裝並具備輕盈、透氣和高延展性，輕快也時髦；JAMIE WEI HUANG的設計師黃薇與宏遠興業合作，結合後者的獨特假撚技術紗線，並使用回收聚酯單一材料，服裝設計並加入衝浪為靈感，實穿性強、用色搶眼；PCES的三位設計師李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung除了將巴黎奧運精神融入服裝，其中像是以攀岩為靈感、將安全扣環結合西裝，又或是將運動長褲側邊鈕扣轉為正向打造成具流蘇效果的褲裙、搭配編織圓帽創造出柔和波西米亞風格與運動的混血，令人驚艷；臺灣知名永續時尚品牌STORY WEAR則運用力鵬企業的機能布料打造成正裝，再邀請世界級滑板好手陳俊安踩滑板走秀，將身上混搭紅藍白三色、結合雲朵與星星刺繡的服裝，潮流演繹。