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臺北時裝週2024AW開幕秀 力量、纖巧與自由的美學交乘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SYZYGY設計師高元龍利用特殊的3D視覺閃色面料，讓服裝一如選手般如星星閃耀、發熱。圖／臺北時裝週提供
SYZYGY設計師高元龍利用特殊的3D視覺閃色面料，讓服裝一如選手般如星星閃耀、發熱。圖／臺北時裝週提供

由文化部、經濟部主辦，教育部體育署、奧委會、臺北市政府等聯合協辦的臺北時裝週2024 AW，昨日晚間甫於松山文創園區舉辦了開幕大秀。出席藝人包含藍心湄、胡宇威、江宏傑，同時大會並以文化奧運、運動時尚為主軸，以服裝體現出力量、流動與美的多重交集。

文化部政務次長王時思致詞時表示，除希望透過服裝設計為臺灣選手加油，也期待讓更多人認識運動，而時尚其實就在日常，並鼓勵大家在生活中找到時尚的樂趣。參與開幕大秀的六組台灣設計師品牌包含STORY WEAR、C JEAN、JAMIE WEI HUANG、PCES、SYZYGY、JUST IN XX，分別與福懋興業、宏遠興業、集盛實業、佳紡國際貿易、旭寬、力鵬、遠東新世紀等台灣在地紡織業者合作，不僅展現新技術、新材質在服裝設計的可能性，更以本屆奧運四個新主題：「攀岩、衝浪、滑板、霹靂舞」為靈感，最終呈現了總計75套的服裝大秀，並邀請舉重選手方莞靈、跆拳道選手羅嘉翎與射擊選手吳佳穎、登台走秀。

其中C JEAN的設計師簡君嫄與與福懋興業合作，將回收的海洋廢棄物轉化為透氣防水材料，服裝並具備輕盈、透氣和高延展性，輕快也時髦；JAMIE WEI HUANG的設計師黃薇與宏遠興業合作，結合後者的獨特假撚技術紗線，並使用回收聚酯單一材料，服裝設計並加入衝浪為靈感，實穿性強、用色搶眼；PCES的三位設計師李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung除了將巴黎奧運精神融入服裝，其中像是以攀岩為靈感、將安全扣環結合西裝，又或是將運動長褲側邊鈕扣轉為正向打造成具流蘇效果的褲裙、搭配編織圓帽創造出柔和波西米亞風格與運動的混血，令人驚艷；臺灣知名永續時尚品牌STORY WEAR則運用力鵬企業的機能布料打造成正裝，再邀請世界級滑板好手陳俊安踩滑板走秀，將身上混搭紅藍白三色、結合雲朵與星星刺繡的服裝，潮流演繹。

昨晚開幕大秀後，緊接著今日（4月26）開始、為期三日的品牌主題秀則將在松菸第5號倉庫秀場舉行8場臺灣設計師品牌秀，其中並有包含知名設計師品牌DOUCHANGLEE、GIOIA PAN，更多秀程都將於臺北時裝週官網：https://tpefw.com/ 網站上公布，亦可鎖定官方YouTube頻道，欣賞直播、與時尚0距離亦0時差。

JAMIE WEI HUANG設計融合運動感與時尚，展現出身體與律動之美，實穿性強、用色大膽。圖／臺北時裝週提供
JAMIE WEI HUANG設計融合運動感與時尚，展現出身體與律動之美，實穿性強、用色大膽。圖／臺北時裝週提供
2024 AW臺北時裝週開幕大秀結束後，文化部政務次長王時思（右四）並與設計師、走秀模特兒一同合影。圖／臺北時裝週提供
2024 AW臺北時裝週開幕大秀結束後，文化部政務次長王時思（右四）並與設計師、走秀模特兒一同合影。圖／臺北時裝週提供
文化部政務次長王時思。圖／臺北時裝週提供
文化部政務次長王時思。圖／臺北時裝週提供
設計師品牌C JEAN以「自由之聲」為題，並將古羅馬競技場鬥士和學者的精神風格相融和。圖／臺北時裝週提供
設計師品牌C JEAN以「自由之聲」為題，並將古羅馬競技場鬥士和學者的精神風格相融和。圖／臺北時裝週提供
PCES的三位設計師李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung將巴黎奧運的精神：人本、積極、大膽、傳承，融入服裝設計。圖／臺北時裝週提供
PCES的三位設計師李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung將巴黎奧運的精神：人本、積極、大膽、傳承，融入服裝設計。圖／臺北時裝週提供
以環保、永續為意念的設計師品牌STORY WEAR，邀請滑板好手陳俊安動感「走」秀。圖／臺北時裝週提供
以環保、永續為意念的設計師品牌STORY WEAR，邀請滑板好手陳俊安動感「走」秀。圖／臺北時裝週提供

服裝 設計師

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