NBA／從15失誤到0失誤！魔術班切羅狂炸紀錄直追傳奇前輩
生涯前兩場季後賽一共出現15次失誤寫下最難堪紀錄的魔術狀元班切羅（Paolo Banchero），展現絕佳的學習能力和成長速度，回到主場的第3戰僅打三節就攻下31分14籃板5助攻，沒有發生1次失誤，幫助魔術大勝騎士38分。
根據統計，班切羅以21歲又197天成為近40年來在季後賽單場至少30分10籃板5助攻且0失誤的最年輕球員；也是魔術隊史季後賽最年輕破30分的球員。
此外，班切羅更是史上第2年輕在季後賽連3場至少20分的球員，僅次於詹姆斯（Lebron James）的21歲又119天。
若放眼歷史，22歲以內能在季後賽至少拿到30分10籃板5助攻的球員，班切羅史上第4人，前3位分別是詹姆斯（21歲又113天）、唐西奇（Luka Doncic，21歲又177天）和魔術強森（Magic Johnson，20歲又276天）。
另一方面，班切羅全場只打了29分鐘19秒就完成31分14籃板5助攻，成為史上在季後賽上場30分鐘內完成至少30分10籃板5助攻最年輕球員紀錄。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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