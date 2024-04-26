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NBA／從15失誤到0失誤！魔術班切羅狂炸紀錄直追傳奇前輩

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅第三戰完全展現自己的潛力。 美聯社
班切羅第三戰完全展現自己的潛力。 美聯社

生涯前兩場季後賽一共出現15次失誤寫下最難堪紀錄的魔術狀元班切羅（Paolo Banchero），展現絕佳的學習能力和成長速度，回到主場的第3戰僅打三節就攻下31分14籃板5助攻，沒有發生1次失誤，幫助魔術大勝騎士38分。

根據統計，班切羅以21歲又197天成為近40年來在季後賽單場至少30分10籃板5助攻且0失誤的最年輕球員；也是魔術隊史季後賽最年輕破30分的球員。

此外，班切羅更是史上第2年輕在季後賽連3場至少20分的球員，僅次於詹姆斯（Lebron James）的21歲又119天。

若放眼歷史，22歲以內能在季後賽至少拿到30分10籃板5助攻的球員，班切羅史上第4人，前3位分別是詹姆斯（21歲又113天）、唐西奇（Luka Doncic，21歲又177天）和魔術強森（Magic Johnson，20歲又276天）。

另一方面，班切羅全場只打了29分鐘19秒就完成31分14籃板5助攻，成為史上在季後賽上場30分鐘內完成至少30分10籃板5助攻最年輕球員紀錄。

NBA季後賽

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