台股ETF今年受益人數暴增206.6萬人 高股息產品最夯

國內掀起ETF投資熱，根據台股ETF集保戶股權分散統計資料，今年以來，台股ETF總受益人數從去年底的607.06萬人，快速成長到813.69萬人，暴增206.63萬人。

其中以高股息ETF最夯，觀察今年以來受益人數增加最多的台股ETF排行榜，前7名全由高股息ETF包辦。

3月引發「高股息ETF之亂」的元大台灣價值高息（00940）和統一台灣高息動能（00939）分居排行榜1、2位，最新受益人數分別達到97.17萬人和34.16萬人，由於兩檔ETF都是今年新募集，受益人數皆為今年淨增加，合計貢獻131.33萬人。

不含新成立的ETF，今年以來受益人數增加最多的台股ETF為群益台灣精選高息（00919），受益人數從去年底的43.44萬人爬升到76.66萬人，新增33.21萬人。00919為季配息，挾過去4次配息超過10%，且填息率100%，吸引投資人持續搶進。

接著第4名起依序是復華台灣科技優息（00929）新增16.11萬人，元大高股息（0056）7.35萬人，國泰永續高股息（00878）6.99萬人，和大華優利高填息30（00918）的4.97萬人。

進一步觀察，今年截至上週五（4月19日）止共16週，包括00919和富邦台灣中小（00733）等兩檔台股ETF，今年以來受益人數週週增。另外00940和00939雖然一掛牌股價就破發，但成立至今受益人數也是週週增，顯示投資人熱情不減。