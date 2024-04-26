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核電延役黨內雜音已排除 林思銘：列優先盼此會期通過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對近期停跳電頻傳，台灣遂有缺電疑慮，國民黨立法院黨團今與氣候先鋒者聯盟等團體，共同舉行「台灣需要更多潔淨低碳電力，支持核電延役修法」記者會，主張推動核電延役修法。國民黨團首席副書記長林思銘（右三）表示，核能延役修法已列為優先法案，盼此會期修法通過。圖／國民黨團
針對近期停跳電頻傳，台灣遂有缺電疑慮，國民黨立法院黨團今與氣候先鋒者聯盟等團體，共同舉行「台灣需要更多潔淨低碳電力，支持核電延役修法」記者會，主張推動核電延役修法。國民黨團首席副書記長林思銘（右三）表示，核能延役修法已列為優先法案，盼此會期修法通過。圖／國民黨團

針對近期停跳電頻傳，台灣遂有缺電疑慮，國民黨立法院黨團今與氣候先鋒者聯盟等團體，共同舉行「台灣需要更多潔淨低碳電力，支持核電延役修法」記者會，主張推動核電延役修法。國民黨團首席副書記長林思銘表示，核能延役修法已列為優先法案，盼此會期修法通過。

核二現已進入除役階段，核三的1號機組將於今年7月使用執照到期、2號機則為明年到期。國民黨主張核電廠應延役，台電前總稽查王琅琛日前也曾指出，「台電現在唯一不虧錢的是核電」，若能讓核電延役20年，至少可為台灣省下1兆6000億元。

不過，雖然已經有多名藍委提出相關法案，盼能為核電廠延役解套，但藍營內部意見歧異，有些人不希望替民進黨錯誤的能源政策解套。

林思銘表示，對於核子設施延役相關法條修正，對已經除役的在法條修正中無法對除役恢復運轉，但對停機的核二1號、2號機組和核三廠未來要停機的機組，希望趕快修正法條，讓未來運轉能夠在安全無虞的條件下，能夠經過審核，繼續運轉、恢復運轉，尤其對核二廠停機的部分。

林思銘說，對於這次修法，國民黨列為優先法案，現在已經一讀，希望這個會期修法通過。他也提到，對於核能延役，過去黨內有些聲音，目前已經慢慢凝聚共識，大家方向一致，共同推動核能延役法案。

修法 國民黨 核電

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