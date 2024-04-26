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高雄男散步澄清湖步道突遭樹倒慘壓 頭破重創送醫不治
高雄澄清湖園區步道，今天上午10時許，66歲李姓男子在園區步行，竟被突如其來的路樹壓傷倒地，經路人發現趕緊報警求助，不過，當消防救護員趕抵現場時，李男已失去呼吸、心跳，救護員趕緊按壓搶救，並就近送往高雄長庚醫院救治。
仁武分局指出，李男目前處獨居狀態，暫無聯絡到家屬，李因步行澄清湖園區突被樹倒路樹壓傷頭部，當場沒了生命跡象，經救護車送至長庚醫院搶救，仍因傷重宣告不治，案發現場警方已拉起封鎖線，除通知澄清湖風景區管理處到場處置，並將報請外勤檢察官後續相驗。
自來水公司七區管理處副處長徐志宏表示，今天上午澄清湖園區內有1棵相思樹倒塌壓傷路人，初步研判可能是近日高雄連日下雨又有地震，加上昨日下起大雨，導致土壤鬆動，這棵檸檬桉樹才會突然倒塌。實際情形仍在調查中。
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