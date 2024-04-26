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八八會館郭哲敏5000萬交保加電子腳環 新北檢4理由抗告了！

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地院審理八八會館負責人郭哲敏日前以5000萬元交保，雖然合議庭同時以限制出境出海、禁止騷擾證人及同案被告、施以電子腳環監控、限制住居等措施，防止他棄保潛逃，但新北地檢署仍以逃亡之虞、串證等4大理由提起抗告。

新北檢表示，首先，郭哲敏當初為通緝到案，原本就有有逃亡事實，郭境外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，甚至曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活。

其次，郭哲敏為本案賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團首腦，先前已有滅證事實，依全案審理計畫，證人詰問至少至今年6月7日，至今僅訊畢6名證人，與日前交保裁定禁止接觸騷擾的40餘人，人數相差懸殊，郭哲敏有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述的強烈動機和高度串證之虞。

此外，檢方認為，法院交保相關措施，無法防止郭哲敏逃亡及勾串證人，上述防逃措施無法防止他勾串證人及同案被告，也無法防止郭破壞監控設備，或以偷渡等方式棄保潛逃，因此仍有羈押禁見的必要。

檢方認為，如法院仍欲交保，建請法官提高具保金額。因為郭哲敏一經裁定交保，火速辦理交保完畢，顯見財力雄厚，考量全案犯罪所得，僅以5000萬元顯屬過低，無法達到阻止其棄保潛逃目的，因此應將交保金額提高至2億元以上，同時對共犯張旭昇施以電子腳環，始能達到防止2人棄保潛逃之目的。

八八會館負責人郭哲敏以5000萬元交保，新北地檢署仍以逃亡之虞、串證等理由提起抗告。圖／聯合報系資料照片
八八會館負責人郭哲敏以5000萬元交保，新北地檢署仍以逃亡之虞、串證等理由提起抗告。圖／聯合報系資料照片

新北 檢察官 郭哲敏

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