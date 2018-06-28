迷信大牌戰術僵化 德國兵敗不冤枉

中央社 俄羅斯喀山27日綜合外電報導 2018-06-28 05:11 用LINE傳送

德國總教練勒夫。美聯社 德國 隊兵敗本屆俄羅斯世界盃足球賽，從1938年以來首度無法從世足 會內賽晉級。法新社指出，教頭迷信大牌、戰術僵化、防守變弱等，是德國表現失常的原因。

●勒夫 迷信大牌

德國總教練勒夫（Joachim Loew）總是執著於信任球星，但球星恰是德國這次兵敗俄羅斯的戰犯。厄齊爾（Mesut Ozil）與赫迪拉（Sami Khedira）就是明顯例證。

兩人在德國首戰0比1敗給墨西哥後被拉下先發，未在2比1戰勝瑞典一役登場，今天對南韓時2人又被擺回先發，表現得仍一無是處。

2014年世足奪冠功臣之一的穆勒（Thomas Mueller）對南韓一戰也沒先發，替補上陣後也沒有建樹。

●戰術僵化

2018年俄羅斯世界盃無疑是勒夫12年輝煌帶兵的一大陰影。儘管他已與國家隊延長合約到2022年，但在本屆世足的空前大敗，讓他已在考慮是否交出兵符。

德國隊過去12個月的表現持滯，但勒夫卻未讓球隊戰術精進，仍執著於讓他在2014年奪冠的4-2-3-1陣型，當壓力降臨後，德國隊的比賽就缺乏節奏，德國球星甚至無法衝垮南韓後防。

後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）在輸給南韓賽後坦承，德國隊前一次踢得好的比賽，已是去年2017年秋天的事。德國這次在熱身的友誼賽敗給巴西、奧地利，僅小勝沙烏地阿拉伯，都未能敲響警鐘。

●忽略栽培後起之秀

德國隊去年在聯合會盃（Confederations Cup）奪冠，完全沒靠2014世足冠軍班底，但聯合會盃主力中僅斐納（Timo Werner）成為這次世足的先發球員。格列茲卡（Leon Goretzka）、居勒（Niklas Suele）、布朗德（Julian Brandt）、魯迪（Sebastian Rudy）等在聯合會盃大放異彩的新星，這次只能在球星受傷或禁賽時才能登場。

而效力英超曼城隊、上季榮獲英超最佳年輕球員的薩內（Leroy Sane），則根本被勒夫割愛，未入選這次德國隊名單。

●後防搖搖欲墜

德國隊2014年在巴西世足奪冠時，7場比賽只丟4球，但這回的後防線根本沒得比。勒夫的不動先發後衛胡梅爾斯與博阿騰（Jerome Boateng）狀況都不好，常常只待在自己的後場，積極與侵略性消失無蹤，且過度倚賴門神諾伊爾（Manuel Neuer），而他才從足傷復元。