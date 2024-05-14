快訊

「老公怎麼還不去死」爆紅 呂秋遠給希望安養晚年男性同胞建議

蟑螂能用拖鞋打嗎？其實不是絕對不可以！打完蟑螂必做2件事

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師徒將合體？F.I.R.前主唱詹雯婷涉誣告案 法院今傳陳建寧出庭作證

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷。圖／聯合報系資料照片
F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷。圖／聯合報系資料照片

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧反控詹女誣告，檢察官起訴詹雯婷；台北地院今上午9點半開庭，將傳喚陳建寧、華研大中華總裁何燕玲出庭作證，若陳建寧出庭，這也將是詹雯婷、陳建寧首度在法院「合體」。

F.I.R.原由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL」阿沁（本名黃漢青）、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅。

詹雯婷退團後，F.I.R.找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過詹雯婷指控陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽自己的姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控詹雯婷誣告。

台北地檢署2021年處分雙方不起訴，但高檢署發回重查，檢方偵辦認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由詹雯婷所親簽，卻對陳建寧提告偽造文書，依誣告罪嫌起訴詹雯婷，陳建寧確定獲不起訴。

台北地院3月26日開庭時，檢察官聲請傳喚陳建寧、阿沁、華研大中華總裁何燕玲、華研副總何首賢作證。詹雯婷也堅持自己無罪，主張她是依自己所知道的事情，而對陳建寧提告，不成立誣告罪。

詹雯婷委任律師則認為，檢方偵查送交刑事局做的筆跡鑑定有重大瑕疵，希望由民間筆跡鑑定專家作證，並聲請傳喚文書鑑定專家張雲芝、詹女的2名前同事作證。

律師說，詹女2018年曾和擔任法律顧問的律師討論，該名律師認為詹女不是華研、無限延伸2公司的藝人，無權管理、使用詹的肖像，詹雯婷主觀認為保證書中她的簽名是假冒的，才據以提告，沒有犯意。

偽造文書 律師 提告

延伸閱讀

韋禮安雙胞胎兄弟來了！合體嗨唱台語版「如果可以」

周星馳突合體五月天阿信有亮點！ 揭1暖舉喊：我感動了

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

湯唯擔任百想頒獎人 合體宋慧喬、朴寶劍私照曝光

相關新聞

師徒將合體？F.I.R.前主唱詹雯婷涉誣告案 法院今傳陳建寧出庭作證

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽...

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

高雄伍姓男子2021年不滿曾姓男子對其女友做出非禮行為，要求曾男下跪道歉，還錄下影片張貼臉書公審，引起輿論譁然，事後，曾...

幫詐團辯護涉洩密 16律師遭訴

律師鄭鴻威涉與詐團合作，由鄭替落網車手安排辯護人，接受派案律師再藉陪同偵訊或法院聲押閱卷機會，記錄並洩漏偵查秘密給詐團上...

詐團軍師 遭爆錢藏法官辦公室

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團昨遭起訴，台北地方法院裁定鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見三個月。開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款...

死刑違憲？ 蘇永欽：大法官判決前保持謙遜

死刑存廢問題爭論已久，憲法法庭上月廿三日進行死刑違憲案言詞辯論。司法院前副院長、前大法官蘇永欽說，死刑議題敏感尖銳，需要...

前台南縣議長吳健保 假釋出獄

前台南縣議長吳健保（73歲）因職棒假球案被判刑10年，2019年被押解返台到台中監獄服刑，日前聲請假釋獲准。昨上午11時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。