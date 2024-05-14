師徒將合體？F.I.R.前主唱詹雯婷涉誣告案 法院今傳陳建寧出庭作證

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷。圖／聯合報系資料照片

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧反控詹女誣告，檢察官起訴詹雯婷；台北地院今上午9點半開庭，將傳喚陳建寧、華研大中華總裁何燕玲出庭作證，若陳建寧出庭，這也將是詹雯婷、陳建寧首度在法院「合體」。

F.I.R.原由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL」阿沁（本名黃漢青）、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅。

詹雯婷退團後，F.I.R.找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過詹雯婷指控陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽自己的姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控詹雯婷誣告。

台北地檢署2021年處分雙方不起訴，但高檢署發回重查，檢方偵辦認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由詹雯婷所親簽，卻對陳建寧提告偽造文書，依誣告罪嫌起訴詹雯婷，陳建寧確定獲不起訴。

台北地院3月26日開庭時，檢察官聲請傳喚陳建寧、阿沁、華研大中華總裁何燕玲、華研副總何首賢作證。詹雯婷也堅持自己無罪，主張她是依自己所知道的事情，而對陳建寧提告，不成立誣告罪。

詹雯婷委任律師則認為，檢方偵查送交刑事局做的筆跡鑑定有重大瑕疵，希望由民間筆跡鑑定專家作證，並聲請傳喚文書鑑定專家張雲芝、詹女的2名前同事作證。

律師說，詹女2018年曾和擔任法律顧問的律師討論，該名律師認為詹女不是華研、無限延伸2公司的藝人，無權管理、使用詹的肖像，詹雯婷主觀認為保證書中她的簽名是假冒的，才據以提告，沒有犯意。