專家：習近平訪歐分化未果 歐洲更警覺北京野心

中共領導人習近平結束訪歐行，法國對於歐中關係的討論仍發酵。專家指出，習近平和法國總統馬克宏兩人會面雞同鴨講，無特別成果；也讓歐洲大國看清北京分化企圖，更警覺中國野心。

中國國家主席習近平10日結束法國、塞爾維亞及匈牙利的歐洲3國國是訪問。多位法國專家分別從中國和歐洲、法國角度分析習近平訪歐成果，以及日後歐中關係發展。

整體而言，法中雙方都沒在訪程中獲得想要的成果。反倒北京展現企圖分化西方的野心，讓歐洲主要國家更加警覺。

民意報（L’Opinion）社論昨天以「透過訪歐，習展露出中國真正野心」為標題，指出習近平的訪問讓歐洲與中國和平共處的希望幻滅。習近平的野心不是在歐中之間建立友誼，而是「破壞歐盟、弱化西方」，並建立以中國為榜樣的世界秩序。

民意報認為，法中雙方「完全沒有成果」。馬克宏（Emmanuel Macron）要求他不向俄國輸送軍民兩用電子組件，卻被習近平四兩撥千斤；習近平甚至直接當面否認中國工廠有「產能過剩」的問題。

法媒指出，過去中國領導人出訪總會為法國帶來幾張核電廠或空中巴士的合約，但馬克宏這次只得到中國不會像法國干邑祭出高額關稅的模糊承諾。

社論寫道，「中國不會再送歐盟禮物了。所有想像北京會給巴黎利多，以支持歐洲『自主』，好破壞歐洲與美國魔鬼間關係的人，都會失望」。

駐香港投資人、「歡迎來到戰時經濟」一書作家巴維黑（David Baverez）也在今天刊登的民意報投書中分析，從馬克宏和習近平的對話中，感覺雙方來自不同星球。

他形容，「引頸期盼的習近平訪法，結果只得到一個普通的會面，以及兩位領袖間的雞同鴨講。兩人的世界觀與經濟觀都相互衝突」。

當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）在新聞網站Atlantico於12日刊登的專訪中表示，習近平在塞爾維亞與匈牙利的訪問確認了歐洲內部的分歧。

他認為習近平有意將慶祝法中建交60週年的訪問活動邊緣化。隨後更大張旗鼓紀念中國駐南斯拉夫大使館遭炸25週年，與熱情慶祝中匈建交75週年，「羞辱了法國人」。換言之，北京之後更傾向與親中的東歐發展關係。

藍可表示，「中國人很野蠻。我們的自我限縮在他們眼中是脆弱的同義詞，我們應該強硬，並採取所有不利於他們的報復措施，我們的生存依賴於此，應發展游擊戰外交，對中國出其不意：中亞與其他中國邊境國家」。

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）則在星期日報（JDD）上盤點習訪法的成果，指出法中雙方都沒有取得想要的東西。

她說，對中國而言，理想的法國是能離間歐盟和美國，同時能分化歐盟內部的法國。但對此，儘管馬克宏笨拙地想拉近與習近平的距離，卻仍沒有讓步。

透過歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）出席會議，以及強調歐洲對中策略團結的發言，都沒讓習近平透過法國分化歐盟。

習近平分化歐洲的種子，被播在了隨後訪問的塞爾維亞與匈牙利土地上。北京將主要工廠都設在歐盟成員國匈牙利境內，規避了進口管控規範，找到了前進歐洲的道路。倪雅玲分析，中共對此了然於心，因此拒絕了歐盟執委會重新平衡歐中貿易的措施。

專家希望藉習近平的到訪，為即將到來的歐洲選舉帶來反思。倪雅玲說：「無論在亞洲或歐洲，中國都是世界秩序的擾亂者，也揭露了我們的弱點。」