夾娃娃防失智！退休公務員練成達人教爺奶還辦夾零食比賽

77歲嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢花時間練成夾娃娃達人，訓練專注力防失智，受聘為嘉義市樂齡學習中心講師，今天起在長青園區授課「樂齡夾寶大冒險、夾娃娃防失智！」親自示範夾娃娃，還要舉辦夾娃娃送禮品比賽。

嘉市國川美妙教育基金會執行董事長陳榮哲說，夾娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化，他夾娃娃為作公益，訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，跟商家合作協調，讓消費者與經營者達到平衡狀態，促進雙贏，讓休閒育樂正常化。

天主教中華聖母基金會2018年在水上鄉設置第一間老人日間照顧中心，擺放夾娃娃機，讓長輩們開心體驗，間接訓練手眼協調，提升認知功能，基金會說，抓娃娃機搭配課程，不是天天抓，訓練長輩三度空間視覺，精細動作，讓長輩有成就感。

嘉市樂齡學習中心今天起連3周的周二，上午9點到11點在長青園區舉辦課程活動，鼓勵銀髮樂齡族群走出家門，參加社交活動，預防失智及慢性疾病纏辦，打造嘉市成為「樂齡勇壯城」。陳榮哲講解選物販賣機療癒功能課程，現場設置4台夾娃娃機，教授報名參加樂齡民眾，夾娃娃、零食技巧，2周後舉辦夾零食比賽，贈送禮物。