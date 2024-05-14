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航運股「急衝漲停」只是剛開始？網憂出貨訊號來了

聯合新聞網／ 綜合報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

全球海運運價大漲，美西線、美東線、歐洲線分別大漲二成或以上的幅度。PTT網友討論，運價漲不停，航運股財報優於預期，航運三雄開盤就急衝漲停，他斷言「這只是開始」，其他人卻擔心直呼是「出貨訊號」，並表示「有人在倒貨給追高仔」。

市場法人指出，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，航運股第1季財報出爐及第2季運價走勢優於預期，將有利未來營運表現下，陸續調高長榮（2603）、陽明海運（2609）等評等至買進。

一名網友在PTT發文表示，「運價不斷漲，財報越來越好，想不到航運股怎麼輸，今天航運三雄開盤急沖漲停，這只是開始」。

其他人則留言「給大戶去買就好」、「出貨囉」、「海浪滔滔我不怕」、「被喊到想下船了」、「不要再亂喊了」、「出貨訊號來了」、「漲停鎖不住，有人在倒貨給追高仔」、「出貨文來了嗎」、「解套all in」、「出口貿易商說，下個月船運再漲兩倍」、「漲了就調高，報告真好寫」。

還有人留言「大媽940真的賺爛欸」、「穩了，誰不調高」、「這真的是看新聞買股票，那追高的機率有多少呢，追高就是等著被套啊」、「現在回頭看看那個說940要減持阿榮的真的是惡意滿滿」、「調高那要賣了吧」、「那個誰把長榮踢掉了，真的韭菜」、「老水手持續加碼中」。

PTT 倒貨 法人 紅海 航運股 長榮 陽明 韭菜

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