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00940成分股將調整！ 女子：立刻想靠高股息ETF大賺一波或許根本不適合你

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

昨天的美國金融市場比較沒有女子覺得直得注意的重點，主要指數都小幅震盪，美元跟美債也呈現差不多的狀態。

不過就女子來看算是正面的，畢竟美國經濟如果一直太好，那麼降息時程就可能再延後，因此目前就各項指標來看，是有機會往緩慢降息的趨勢期待的。

而回到台股方面，連續幾天的漲勢又將台股拉近前一波高點20933，接下來的成長動能還是看台灣上市上櫃企業吃到多少AI題材獲利，以及政治持續的穩定，有些吵雜的聲音、政治口水，應該不大至於影響，但是涉及與中國關係的無論行政或立法院的動作，是女子會比較留意的。

而本週即將迎來首檔高股息ETF成分股調整的00940，昨天看到一些財經部落客的觀點跟女子很相似，也再次跟大家分享，如果你想要靠高股息ETF立刻大賺一波，那麼女子也是會覺得高股息ETF根本不適合你，可能你只是看了大家貼出來的「領息帳單」就覺得有賺錢了，但是並不知道大家的成本價。

而如果想要「長期投資」那麼周冠男教授指數化、再投入的投資方式，女子是最認同的，而且除了國泰證券最近推出的「股息再投入」功能外，其實買「連結基金」（例如0050連結基金）不配息的，是最直接的，因為證券商的股息再投入，還是會領到息，只是幫你「自動再投入」，可是領到的息，還是會計算稅金的。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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