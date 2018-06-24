克魯斯補時絕殺 德國2：1險勝瑞典保生機

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-24 04:20 用LINE傳送

德國克魯斯一腳絕殺瑞典。美聯社 靠著克魯斯（Toni Kroos）補時階段的一記自由球絕殺，悶了大半場的德國讓瑞典功虧一簣，終場以2：1驚險勝出，衛冕軍拿下在本屆賽會的第一勝後，仍有機會在下一輪克服逆境晉級。

在上一場對墨西哥一球未進後，德國此役做出先發名單異動，後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）、中場凱迪拉（Sami Khedira）和厄齊爾（Mesut Ozil）統統坐板凳，改由先前較少機會的呂迪格（Antonio Rudiger）、鲁迪（Sebastian Rudy）和羅伊斯（Marco Reus）亮相。

德國雖然上半場持有73%的控球時間，不過5次射門、3次射正都徒勞，反觀瑞典在第38分鐘掌握一次防守反擊的機會，中圈搶斷後快速轉傳，托伊沃寧（Ola Toivonen）禁區裡接到球，在兩名防守球員的夾擊下用腳尖挑射，球飛過德國門神諾伊爾（Manuel Neuer）頭頂入網，瑞典率先突破僵局。

瑞典托伊沃寧率先破門。美聯社

落後的德國下半場開踢立刻換人，讓中鋒戈梅茲（Mario Gomez）上場，3分鐘後也立刻收到成效，左路底線的傳中球，雖然第一點的戈梅茲沒確實掌握好，但球剛好彈到羅伊斯（Marco Reus）方向，羅伊斯順勢抬腿補進，踢進德國本屆第一球。

德國羅伊斯（右）進球追平比數。美聯社

第82分鐘後衛博阿騰（Jerome Boateng）對瑞典前鋒貝治（Marcus Berg）惡意犯規，11分鐘內領到單場第2張黃牌，2黃換1紅直接退場，德國在比賽最後10分鐘少打一人。

眼見比賽結束的哨音即將響起，德國在補時第5分鐘獲得禁區左側的自由球機會，克魯斯操刀先做了一次短傳，然後在原點起腳瞄準側網，球應聲破門，拯救整支德國大軍。

德國完成絕殺後進帳3分積分，和瑞典並列小組第2，只要下一場贏南韓，依舊有機會自力晉級，率先取得6分積分的墨西哥對上瑞典只要不敗就能穩住小組第一、拿下16強門票。