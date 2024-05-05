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台大教授葉丙成接教育部政次 今晚首次回應此事

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
民進黨今公布新內閣政務次長人選，確定教育部政務次長由台灣大學教授葉丙成出任。本報資料照片
民進黨今公布新內閣政務次長人選，確定教育部政務次長由台灣大學教授葉丙成出任。本報資料照片

民進黨今日公布新內閣政務次長人選，教育部政務次長由前立委張廖萬堅與台灣大學電機系教授葉丙成出任。葉丙成晚間對此發文表示，打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多人才，是未來將持續為台灣努力的目標。

葉丙成除了教授身份外，也積極推動翻轉教學，並創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾。他今晚在臉書上首次回應此事，強調謝謝大家的關心，表示自己將於520之後進入教育部服務。

葉丙成指出，12年前，他奔走台灣各地推廣教學創新。從9年前開始，他關注的不再是教學方法層面，更關注的是如何透過教育，讓台灣的下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界。

葉丙成表示，打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多的人才，面對未來的挑戰，是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。

少子化 教育部 葉丙成

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