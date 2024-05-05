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聯合報黑白集／吳釗燮自首
藍委徐巧芯質詢外長吳釗燮，為何他是網路負面聲量最高的國安官員，吳釗燮天外飛來一筆說，他最擔心的是當中國欺負台灣時，立法委員補進來踢一腳。徐巧芯要大部長言明指控誰，吳竟然八度跳針說，「請委員趕快去告我藐視國會罪」。
吳釗燮國會脫軌已是慣犯，但這麼囂張跋扈、自證其罪的官員，誠屬罕見。蔡總統迄今斷交十國，有八國是吳釗燮的「政績」，故有斷交部長之稱，但他被立委批評無能卻惱怒拍桌；大陸禁台灣芒果，他也代農委會嗆「到底禁瞎毀」。吳釗燮沒有一點負擔政治責任的羞恥心，罵中共、罵立委比誰都凶，還厚顏自證藐視國會，難怪藍委說感謝吳釗燮補強應速立藐視國會罪的理由。
吳釗燮不僅在國會抓狂，還在網路肆無忌憚開罵。只要他認為傾中不挺台，可以上批法國總統馬克宏，下罵特斯拉馬斯克。吳釗燮放任外交部小編貼文外館牌子「就寫台灣沒有多餘贅字」，最後勞駕蔡英文出面擦屁股澄清「中華民國絕對不是贅字」。吳釗燮屢在社群媒體「放言不受控」，傳被蔡英文私下不知罵了多少回，但他就是顆碰不得的玻璃心。
徐巧芯說吳釗燮EQ不好，其實他是「見笑轉生氣」，才好狂言以自衛。斷交八國沒讓他冷靜，現在重挑國安大梁，這種暴衝性格，會不會又沒事狂拉國安警報嚇人？
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