大運會／自由車場地賽今移師清水 台體大4金落袋

113年全國大專校院運動會，進自由車場地賽今起移師清水自由車場，台體大一口氣進袋4金，加上之前公路賽兩金，勇奪自由車6金，期盼明後天持續摘金。

全國大專院校運動會首次舉辦自由車公路賽，台體大張誌盛、賴佳琦率先勇奪公路個人計時賽歷史首次雙金。

清水自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會UCI認證的木質賽道，場地賽今天下午2點正式開始，並進行夜間比賽。

台體大許仕儒及賴佳琦包辦男、女子組落後淘汰賽雙金。張誌盛、許仕儒、蔡佳勳、黃敬倫等人與隊友榮獲團隊追逐及團隊競速賽雙金，目前台體大勇奪自由車6金，期盼在明後天持續摘金奪冠。