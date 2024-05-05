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大運會／自由車場地賽今移師清水 台體大4金落袋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
賴佳琦在女子落後淘汰賽項目封后。圖／市府運動局提供
賴佳琦在女子落後淘汰賽項目封后。圖／市府運動局提供

113年全國大專校院運動會，進自由車場地賽今起移師清水自由車場，台體大一口氣進袋4金，加上之前公路賽兩金，勇奪自由車6金，期盼明後天持續摘金。

全國大專院校運動會首次舉辦自由車公路賽，台體大張誌盛、賴佳琦率先勇奪公路個人計時賽歷史首次雙金。

清水自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會UCI認證的木質賽道，場地賽今天下午2點正式開始，並進行夜間比賽。

台體大許仕儒及賴佳琦包辦男、女子組落後淘汰賽雙金。張誌盛、許仕儒、蔡佳勳、黃敬倫等人與隊友榮獲團隊追逐及團隊競速賽雙金，目前台體大勇奪自由車6金，期盼在明後天持續摘金奪冠。

運動局長李昱叡感謝總教練徐瑞德指導，孕育台中無數自由車國手榮登國際。這屆全大運首度設立公路賽，台中子弟創下歷史紀錄包辦男女雙金，地主隊也由徐瑞德總教練領軍，陣容包括教練曾可妡、選手蔡佳勳、黃敬倫、張誌盛、許仕儒、黃昱承、賴佳琦、林芷妍等人，力拚把金牌留在台中，再創高峰。

台中市府感謝總教練徐瑞德（前排右二）30幾年來培育自由車好手。圖／運動局提供
台中市府感謝總教練徐瑞德（前排右二）30幾年來培育自由車好手。圖／運動局提供

全大運 自由車

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