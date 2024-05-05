MLB／大谷又送車啦！道奇教頭忘了指定車款 收到一台玩具車

大谷翔平今年春訓因為送車答謝隊友禮讓背號成為話題，今天道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也收到了來自他的車，但此車非彼車，羅伯茲笑答：「應該是因為我沒有具體說要什麼車，翔平給了我一台很棒的小台保時捷。」大谷送給教頭的是一部玩具車。

故事的起源在於大谷日前受訪時，由於他剛追平羅伯茲創下的道奇隊史日本出生球員最多轟紀錄，他被問到會不會送禮給教頭？如果他說想要一台車呢？大谷當時回應：「還沒有想過這件事。」

大谷昨天走進羅伯茲的辦公室，帶給教頭驚喜，羅伯茲今天透露：「他買了一台車給我，應該是因為我沒有具體說要什麼樣的車，所以他給了我一台小的保時捷。」

羅伯茲收到的是一台紫灰色的保時捷玩具車，他笑說，「所以我不能說他沒給我任何禮物啦！那台車現在就在我的桌上。」