JR京都站一度封鎖！傳列車出現「不明爆裂物」 警出動防爆小組

日本讀賣電視台報導，日本當地時間5日下午4時（台灣時間同日下午3時）左右，一列抵達JR京都站的列車上發現可疑物品，當地警方後來雖確認該物無安全疑慮，但京都站發車、停靠的地方線路（在來線）電車仍一度停駛。列車營運已於當地下午6時重啟。

報導引述當地警方指出，車站人員當時在該列車上發現可疑背包，該背包外側標記有疑似化學藥品的名字。鑒於可能是可疑物品，警方還出動防爆處理小組。經確認後，背包裡面為衣物，並未發現異常。

由於這起事件，JR西日本一度限制京都站的人員出入，並暫停京都站出發、停靠的地方線路列車營運。另一方面，京都站發車及停靠的東海道新幹線、近鐵線、地鐵線列車等照常營運。

另據部分媒體釋出的現場影像可見，事發車站出現大量人潮。