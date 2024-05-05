先濕後乾！高屏明恐飆破36度高溫 這天轉涼低溫探「1字頭」

中央氣象署表示，周一至周三水氣多，北部及東半部易有短暫陣雨，周四開始轉乾，僅花東有零星陣雨，周五至周日各地大致為多雲到晴；明天高屏局部地區仍有36度以上高溫機會，周三、四東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，北台灣低溫約20度，局部地區還可能跌至18、19度。

氣象署預報員張竣堯表示，今天整體降雨以澎湖最為顯著，由於中國大陸有一波鋒面生成，澎湖受鋒面前緣強對流影響，時雨量以澎湖湖西於今早8時許達65.5毫米最多，後續對流雲系也將影響本島中南部地區。

張竣堯指出，明天鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部地區有零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨；周二（7日）降雨範圍仍以北部及東半部地區為主，各地午後有局部短暫雷陣雨，晚間起華南雲系從海峽東移，水氣稍增，中部會出現零星降雨。

周三、四（8、9日）東北季風稍增強，周三水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周四水氣逐漸減少，各地大致多雲到晴，但花東地區仍有零星短暫陣雨。

周五（10日）東北季風減弱，周五至周日（10至12日）天氣相對穩定，各地大致多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，東部及東南部有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，目前觀察5月中旬前，並無明顯的西南季風訊號，代表一般所認知的梅雨尚未發生，主要都是鋒面通過或間接影響的短暫降雨，若要達到真正梅雨型態的持續性降雨，應要等到5月中下旬。

溫度部分，張竣堯說，東北季風影響期間，北台灣平均低溫約在20度左右，局部地區可能降至18、19度，白天高溫約25至27度，其他地區影響較小，低溫約22、23度，白天高溫約27至31度。

非東北季風影響期間，各地高溫約30度以上，明天高屏地區須注意局部36度以上高溫；另明後2天，金馬地區有低雲或霧發展的機率，離島交通須多注意航班資訊。