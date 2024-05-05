快訊

新任總統府侍衛長 傳由陸軍邵智君少將出任

找到北捷削筍伯了...議員苦尋幫繳萬元罰單 阿伯多日未睡笑喊：黑掉了啦

新任總統府侍衛長 傳由邵智君出任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先濕後乾！高屏明恐飆破36度高溫 這天轉涼低溫探「1字頭」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，周三、四東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫陣雨。記者曾原信／攝影
中央氣象署表示，周三、四東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫陣雨。記者曾原信／攝影

中央氣象署表示，周一至周三水氣多，北部及東半部易有短暫陣雨，周四開始轉乾，僅花東有零星陣雨，周五至周日各地大致為多雲到晴；明天高屏局部地區仍有36度以上高溫機會，周三、四東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，北台灣低溫約20度，局部地區還可能跌至18、19度。

氣象署預報員張竣堯表示，今天整體降雨以澎湖最為顯著，由於中國大陸有一波鋒面生成，澎湖受鋒面前緣強對流影響，時雨量以澎湖湖西於今早8時許達65.5毫米最多，後續對流雲系也將影響本島中南部地區。

張竣堯指出，明天鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部地區有零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨；周二（7日）降雨範圍仍以北部及東半部地區為主，各地午後有局部短暫雷陣雨，晚間起華南雲系從海峽東移，水氣稍增，中部會出現零星降雨。

周三、四（8、9日）東北季風稍增強，周三水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周四水氣逐漸減少，各地大致多雲到晴，但花東地區仍有零星短暫陣雨。

周五（10日）東北季風減弱，周五至周日（10至12日）天氣相對穩定，各地大致多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，東部及東南部有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，目前觀察5月中旬前，並無明顯的西南季風訊號，代表一般所認知的梅雨尚未發生，主要都是鋒面通過或間接影響的短暫降雨，若要達到真正梅雨型態的持續性降雨，應要等到5月中下旬。

溫度部分，張竣堯說，東北季風影響期間，北台灣平均低溫約在20度左右，局部地區可能降至18、19度，白天高溫約25至27度，其他地區影響較小，低溫約22、23度，白天高溫約27至31度。

非東北季風影響期間，各地高溫約30度以上，明天高屏地區須注意局部36度以上高溫；另明後2天，金馬地區有低雲或霧發展的機率，離島交通須多注意航班資訊。

東北季風 鋒面

延伸閱讀

今天立夏好熱 強對流影響慎防大雨雷擊 這2天東北季風到急降溫

澎湖大雨 航空站地勤作業一度暫停

鋒面接近、澎湖縣大雷雨開轟 慎防劇烈降雨、雷擊

好天氣沒了！周日2地清晨就飄雨 全台各地都恐有較大雨勢

相關新聞

勞檢處開鍘！工人穿破桃機天花板「懸掛半空中」 包商最重恐遭罰30萬

桃園國際機場第二航廈昨天進行設施維護作業時，發生天花板掉落、工人卡在半空中的意外。桃園市勞動檢查處今派員前往勞檢，認為廠...

2大病毒來襲！診所病人狂湧入 醫累慘「停止掛號」：一人中獎全家淪陷

國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，小兒科醫師林智葳表示，近期診所病人量有些小暴增，腸病毒和病毒性腸胃炎非常多，而且常常一人中獎全家都跟著中獎，請大家務必多加小心。

本周蛋價不變 買氣持續低迷、蛋商估可能持續至端午節

國內雞蛋產量回穩，但買氣不如預期，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，4月30日宣布調降2元，近期雖因母親節有稍微帶動一點...

台南30歲男度蜜月返台確診登革熱 機場快篩一度呈陰性

台南一名30多歲男子日前與太太自馬爾地夫度蜜月後返國，在入境桃園機場通關時因體溫較高，達38.1度，經登革熱NS1快篩採...

先濕後乾！高屏明恐飆破36度高溫 這天轉涼低溫探「1字頭」

中央氣象署表示，周一至周三水氣多，北部及東半部易有短暫陣雨，周四開始轉乾，僅花東有零星陣雨，周五至周日各地大致為多雲到晴...

雨區擴大！午後對流雲系發展旺 3縣市發布大雨特報

中央氣象署今下午5時45分發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台東地區及高雄、屏東山區有局部大雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。