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逾百校友上吐下瀉！北京清華大學餐廳聚餐傳食物中毒 驚動北京疾控調查

中央社／ 台北5日電
北京清華大學4月下旬慶祝建校113週年時，120多名校友集體前往學校旁一處粵菜餐廳聚餐，事後卻有至少102人出現上吐下瀉、發燒等中毒症狀。中新社
北京清華大學4月下旬慶祝建校113週年時，120多名校友集體前往學校旁一處粵菜餐廳聚餐，事後卻有至少102人出現上吐下瀉、發燒等中毒症狀。中新社

北京清華大學4月下旬慶祝建校113週年時，120多名校友集體前往學校旁一處粵菜餐廳聚餐，事後卻有至少102人出現上吐下瀉、發燒等中毒症狀。由於餐廳只願退還部分餐費且未道歉，引起校友不滿群起舉報，驚動北京疾控介入調查。

綜合中國媒體報導，北京清華大學在4月26至28日在校本部舉辦建校113週年系列活動，大批校友前往參加。27日晚間，有127名1989、2000、2004年入學及手球校隊出身的清華校友，一同前往學校東南門外一家粵菜餐廳出席校友餐會。

報導指出，在用餐過後，許多出席校友陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛、乏力、肌肉酸痛等症狀。截至5月1日晚間，已有102人出現上述症狀，其中更有10多人需要長期住院臥床治療，其中包括年逾六旬的老人。

根據報導，有出席校友指出，上述發生集體食物中毒的餐廳，是北京清華大學外的一家大型粵菜餐廳，且已經營多年。但在事發後，餐廳方面並未道歉，且「沒有感受到餐廳積極改善的態度」，僅退還部份餐費，至於中毒者索討的治療及誤工費，目前尚未談妥。

報導指出，這家粵菜餐廳曾向出席校友解釋，指相關部門已檢測餐廳食材，目前尚無法確認餐廳就是病毒源頭。而出席校友事後發表的「致全體校友及在校師生建議書」中，則呼籲全校師生及校友在餐廳「未獲取信任之前，請謹慎前往該餐廳用餐」。

根據報導，有中國媒體致電這家粵菜餐廳，工作人員則回應餐廳目前休假。而北京市海淀區疾控中心人員3日表示，目前已對此事介入調查。

北京 腹痛 食物中毒 餐廳

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