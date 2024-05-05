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印度進行6周國會下議院選舉 23國、共75代表受邀觀選

中央社／ 新德里5日專電
印度正在進行為期6週的國會下議院選舉，為向全球展現民主成就與選舉的公正透明，印度選委會邀請來自23國選舉機關的75名代表前來觀選。圖為印度總理莫迪出席競選集會。路透
印度正在進行為期6週的國會下議院選舉，為向全球展現民主成就與選舉的公正透明，印度選委會邀請來自23國選舉機關的75名代表前來觀選。圖為印度總理莫迪出席競選集會。路透

印度正在進行為期6週的國會下議院選舉，為向全球展現民主成就與選舉的公正透明，印度選委會邀請來自23國選舉機關的75名代表前來觀選。

印度選舉委員會（ECI）今天表示，印度政府透過「國際選舉訪賓計畫」（IEVP），邀請來自23國選舉機關的75名代表前來觀選，聲稱這是印度建國以來邀請觀選人員最多的一次。

這23國大多為南亞、中亞、大洋洲與非洲國家，外加俄羅斯；傳統上被視為西方陣營國家的則只有澳洲。

印度首席選舉委員（Chief Election Commissioner）庫瑪（Rajiv Kumar）今天向觀選團介紹，本屆印度下議院選舉的合格選民有9億7000萬人，政府動用選務人員達1500萬人，設立的投票站有100萬個。

庫瑪表示，在世界民主空間萎縮之際，規模龐大的印度選舉更形重要，並以「民主盈餘」（democraticsurpluses）一詞來形容印度的選舉。

這75名國際觀選人員將分組觀察馬哈拉什特拉（Maharashtra）、果阿（Goa）、古茶拉底（Gujarat）、卡納塔卡（Karnataka）馬德雅（MadhyaPradesh）和北方（Uttar Pradesh）等6省的選務準備以及投票情況。

「國際選舉訪賓計畫」於4日開始執行、9日結束，適逢訂於7日舉行、涵蓋12省94個選區的第3梯次投票。

印度本屆下議院選舉分為7梯次舉行，前2梯次的投票已分別於4月19日和4月26日完成。最後一個梯次的投票日為6月1日。

各梯次、所有選區的投票結果將封存至6月4日統一計票，預定於6月6日完成選舉程序。

印度 大選 投票

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