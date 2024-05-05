詐團騙抽中股票「補50萬差額」 車手還沒拿到酬勞先遭重判

林姓男子加入詐欺集團，擔任車手，詐欺集團在臉書刊登詐騙廣告，冒充股市名嘴刊登「朱家泓投資股票訊息」，騙陳姓被害人抽中股票15張，要陳女補股票差額50萬元，車手林男前往收款時落網，酬勞都還沒拿到，就被彰化地方法院依違反組織犯罪防制條例，將他判刑1年3月。

判決書指出，平時從事木工工作的林男去年加入「順風順水順財神」詐欺集團，擔任車手，和集團約定酬勞是收款之1%。

詐騙集團在臉書登「朱家泓投資股票訊息」，誘騙被害人陳女加入詐騙集團所設的某證券公司開戶王經理的line群組， 「王經理」報了幾支主力股票，邀陳女投資，再教陳女使用APP，並表示要幫忙存匯款，去年10月間要陳女帶25萬元到彰化縣某超商交給詐團不詳男子。

去年11月又跟陳女訛稱她抽中股票15張，要她應補抽中股票差額50萬元，陳女驚覺有異，發覺遭到詐騙，報警處理，即配合警方辦案，約定交款地點，車手林男聽從集團成員「斗金」通知前往取款時，被警方當場逮捕，也在他身上取煞有其事的證券公司工作證、委任契約、證券公司收據等。

林男表示，由於還未完成收款，所以尚未拿到報酬，林男平時從事木工工作，月薪3萬多元，為了賺「快錢」，加入詐騙集團，彰化地方法院依三人以上共同詐欺取財罪將他判刑1年3月。