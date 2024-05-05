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羽球／超過800人與會 日月潭錦標賽落幕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南投縣竹山高中許宏明校長為公開組男單頒獎，第一名吳丞林（左一）、第二名朱柏霖。圖／南投縣體育會羽球委員會提供
南投縣竹山高中許宏明校長為公開組男單頒獎，第一名吳丞林（左一）、第二名朱柏霖。圖／南投縣體育會羽球委員會提供

超過800人參與的南投縣113年日月潭全民盃全國羽球錦標賽，今天在南投營北國中體育館進行最終日的賽程，主辦單位南投縣體育會羽球委員會主委廖哲修說：「這次比賽為了南投縣即將辦理的全國身心障礙國民運動會特別增設身障組及聽障組，以推動運動平權的精神；也謝謝教育部體育署及南投縣政府的大力支持，希望可以每年提升賽事的規模及品質，藉以吸引更多其他縣市的好手一同參加，也帶動南投地方觀光產業的發展。」

賽事成為中台灣羽球重點賽事，南投羽委會總幹事楊家豪也表示，這次比賽是中部地區首次嘗試加入現場即時比分及直播的服務，在場地佈置時，引起不少選手及家長的關注，大家對於比賽的高規格，都予以高度的肯定。

這次直播更是加入了專業講評，讓本賽事轉播上更顯生動；楊家豪也特別感謝台灣優乃克Yonex的大力支持，提供最專業的羽球地墊及比賽用球，讓選手參加了一場最具水準的羽球比賽。

 南投日月潭全民盃全國羽球錦標賽一直以來都是台灣中部選手年度必定參與的賽事之一，本賽事宣傳大使、合作金庫羽球隊國手蔡承翰說：「謝謝過去日月潭全民盃的舉辦，不僅是自己在成為國手成長中重要的賽事之一，這次很可惜因有國際賽在身無法參與，不然每一次比賽都是傳承自己經驗的最好時候。」

營北國中體育館接下來也是113年南投全障運的羽球項舉辦地點，黃美玲校長表示，體育館接下來肩負起全障運特奧羽球的項目，在場地的細節安排上更顯得重要，「而為符合全障運特奧羽球項目的進行，賽前特別針對場館進行整修，包含地板及燈光的重新舖設，本場賽事可說是全障運羽球的測試賽。」

本屆聽障組男單第一名則由南投縣延平國小柯宗志奪下。

南投縣體育會洪銘惠總幹事為80歲以下組男雙選手頒獎。圖／南投縣體育會羽球委員會提供
南投縣體育會洪銘惠總幹事為80歲以下組男雙選手頒獎。圖／南投縣體育會羽球委員會提供
南投縣113年日月潭全民盃全國羽球錦標賽今天於南投營北國中體育館進行。圖／南投縣體育會羽球委員會提供
南投縣113年日月潭全民盃全國羽球錦標賽今天於南投營北國中體育館進行。圖／南投縣體育會羽球委員會提供

國民 羽球 體育署

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