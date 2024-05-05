她30歲前還清百萬學貸 變身存錢KOL：人們對存錢的理解是錯的

摘要 現年30歲的阿納特，靠「存錢」還清了自己的學貸和卡債，也因此對存錢產生一種全新的觀點。

很多人認為「存錢」很難，覺得是一件永無止境的苦差事，特別是在廣告滿天飛的社會中，要抵抗消費誘惑，又是另一種天人交戰。

然而，身為Z世代的菲律賓裔美國人伯娜·阿納特（Berna Anat），才30歲就靠著存錢，還清超過5萬美元的學貸和卡債（約合新台幣163萬元）。

她認為，存錢是實現自由的關鍵，並將所有理財心得出版成《Money Out Loud》一書。

如何以正確的心態存錢？

當你只是為了存錢而存錢，會覺得是一種懲罰。更有人覺得存錢煩悶又無聊，還是一種心理負擔或壓力。

「你應該有非常具體的存錢目的，並且通過制定非常具體的儲蓄目標來給自己指明方向。」阿納特對《商業內幕》說。

阿納特認為，當你把錢存進帳戶中，就像是把錢放進自己未來的口袋裡，感覺非常美好，「有一天，未來的自己會感謝我。」

她希望大家改變心態，擁有好的儲蓄習慣，實際上是在為了未來的自由做準備，是一件值得慶祝的事。

對於從來沒有存錢習慣的人來說，該怎麼開始第一步？

如何以正確的方式存錢？

阿納特強調，存錢需要意志力和規劃。首先給自己一個方向，設定「具體的」儲蓄目標，才能去追求並實現。她說：「制定預算，讓我開啟了成年生活中所有最美好的部分。」

如果儲蓄目標或理財計劃不夠明確，很可能缺乏持續的動力。而「存錢」的關鍵就是數學：為了存到錢，你的收入必須超過你的生活成本！如果你每個月都花完所有的薪水，那麼就沒有餘裕為未來儲蓄。

存錢，能成為生活的主人

存錢不僅能帶來自由，還能給自己安全感。阿納特認為，有了錢才能應對生活中的各種變化，而不是反過來被生活主宰。

能提前達到財富自由的人，都相信「勤儉致富」，並且堅信「存錢」或「金錢」，只是為了實現財務和生活目標的工具——真正驅使他們累積財富的動力，都是為了擁有更多自由。

目前阿納特經營的個人Instagram帳號上，也分享了許多關於金融理財的知識，她擅長用潛顯易懂的方式，教導美國年輕人如何存錢，她在其中一則短影貼文裡，就分享了她用海報畫出存錢目標，並在每次成功達標後與室友開心慶祝的畫面。

「在你一生中做過的所有事情中，存錢可說是其中一件最棒的事情，」阿納特說。

資料來源：Business Insider、BI2、HeyBerna

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