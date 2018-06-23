下半場防線潰堤 冰島總教練：30度高溫讓球員失常

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-23 11:07 用LINE傳送

冰島在世足賽小組賽首戰，讓阿根廷與全世界球迷見識到他們的防守功力，但今天出戰「非洲雄鷹」奈及利亞，後防線卻在下半場潰堤，不僅讓奈及利亞有16次的射門紀錄，其中還包括穆沙（Ahmed Musa）兩度攻破球門，冰島總教練霍爾格利姆森（Heimir Hallgrimsson）在賽後直言，30度高溫是球員下半場失常的關鍵原因。

冰島在上半場靠著對奈及利亞前鋒的防守施壓，讓他們留下0次射門的難堪紀錄，不過下半場奈及利亞變換進攻策略，改利用長傳來讓前鋒在擺脫冰島防守糾纏後，能夠直接接球取得射門機會，讓冰島的後防線承受比上半場更大的防守壓力。

奈及利亞在下半場就取得16次射門機會，其中包括4次射正，而穆沙除了梅開二度，另外還有一次禁區外射門踢中門楣的精彩表現，完全掌握住比賽主導權。

冰島總教練霍爾格利姆森指出，球隊在上半場的表現都在計畫之中，不過伏爾加格勒的30度高溫，讓冰島球員在下半場開始出現體能下滑的狀況，「改變本場比賽的就是他們半場開踢後的那次進球，迫使我們必須採取更有風險的方式，不過對手很快的做出回應。」

對於球隊仍有晉級16強的機會，且最後一戰的對手是提前晉級且可能讓主力球員輪休的克羅埃西亞，霍爾格利姆森強調，球隊仍有贏球的把握，「我們過去4年已經交手過4次，就像一對夫妻一樣，但現在我們試圖要離婚了，不過總是會再相遇。」冰島想要取得16強門票，除了自己要贏球外，還必須看奈及利亞與阿根廷比賽結果。