獨／89年前地震千人亡 聯翔董事長曝父離世前的傷痛

0403花蓮大地震有不幸死傷，89年前的墩子腳大地震造成台中內埔9成房屋倒，逾千人死亡；聯翔餅店董事長張桂碧今天在震災追悼法會中說，父親去年離世前，仍忘不了當年弟弟被倒塌屋頂壓住，自己救不回弟弟的痛。

台中市后里區公所表示，89年前，民國24年農曆3月19日突來的天搖地裂，發生墩仔腳大地震芮氏規模7.1地震肇發斷層，造成台中內埔逾9成房屋倒塌，逾千人居民死亡，庄民傷亡慘重。

后里區長賴同一今天邀殉難遺屬及各界代表在紀念碑前舉行追悼法會，提醒民眾記取當年大地震所帶來慘重的災難及防災重要性。

當年殉難者家屬代表，前后里鄉長漢鄒次子、聯翔餅店董事長張桂碧今天代表主持，追悼法會在公所後方「大震災內埔庄殉難者追悼碑」前備香案鮮花素果，以簡單隆重方式追悼當時墩子腳大地震的殉難者。

張桂碧表示，大地震當年他父親4歲，父親去年93歲離世，離世前仍忘不了當年的痛，他回憶父親說法「我們5家族住四合院，地震中有5人死亡，當時媽媽對弟弟餵奶，我在旁邊，弟弟被倒塌的屋頂壓住，媽媽保護弟弟也受傷，喊著一旁4歲的我快救弟弟」。

張桂碧說，父親當時年紀小力氣也小，想拉弟弟脫困力不從心，父親最後被救出時，知道弟弟不幸罹難，自己坐在屋倒現場望著遠方，一旁多位大人哭天喊地，此畫面剛好有人拍照，流傳至今。

張桂碧表示，這個月剛發生的0403花蓮大地震，和89年前大地震規模接近，今年造成傷亡減少，過去大地震帶給台灣的教訓和經驗，對台灣防治地震有幫助，也提醒大家不要輕忽天災可怕。

賴同一表示，近幾年后里區公所利用悼念法會的機會，展示89年前墩子腳大地震后里受到重創的照片，當時墩仔腳地層下陷整個村落夷為平地，造成鄉民死亡、房屋倒塌、山線鐵路折彎等災情，今年增加安排后里消防分隊員當講師為小學生講解，當地震來時，應如何因應保護自己。