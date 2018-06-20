葡萄牙1：0淘汰摩洛哥 C羅射進本屆第4球

聯合報 記者葉姵妤╱即時報導 2018-06-20 23:24 用LINE傳送

C羅射進致勝球。 歐新社 葡萄牙隊當家球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）首戰大演「帽子戲法」逼平西班牙，今天第2戰碰上摩洛哥，又是C羅獨挑大樑，他在開賽第4分鐘藉由角球機會在禁區頭錘破門，助葡萄牙以1：0贏球，戰績1勝1和（積分4分）暫排B組第一，摩洛哥吞2連敗成本屆第一支「出局」隊伍。

儘管摩洛哥在開賽掌握較多的控球權，但還是開賽第4分鐘就讓C羅逮到機會，葡萄牙開角球，C羅在門前頭錘破網，助葡萄牙取得1：0領先，這也是他在本屆世界盃第4顆進球。摩洛哥雖然也有大好機會，但欠缺臨門一腳，讓葡萄牙帶走本屆賽事的首勝。

C羅在本屆世界盃持續寫紀錄，這場獲頒單場最佳球員，目前世界盃兩場出賽，包辦葡萄牙隊所有進球，在進球榜上排名第一，且生涯在國際賽累積85顆進球，超越匈牙利球員普斯卡斯（Ferenc Puskas）在1945至1956年累積的84顆，成為歐洲球員最多。

至於摩洛哥隊首戰因為烏龍球以0：1敗給伊朗，今天再以0：1輸葡萄牙，儘管兩戰只失2球、但一球未進，成為本屆賽事最快淘汰的球隊。

《賽前報導》

葡萄牙上役逼和西班牙，今天對決摩洛哥、伊朗，還是被看好能與西班牙同以不敗之姿出線。對上摩洛哥，萄萄牙前鋒席爾瓦表示：「我認為我們還是比摩洛哥強，但我不會說這場比賽對我們來說很容易，不能低估他們、也必須尊重任何對手。」

摩洛哥首戰在傷停補時被自己的「烏龍球」絕殺敗給伊朗，但中場費薩爾深信，球隊還是有晉級機會，「我們輸了一場戰役，但還沒輸掉整個戰爭」；摩洛哥曾在1986年分組賽以3:1擊敗葡萄牙，以分組第一晉級，今天是兩隊在世足賽第二度碰頭。

C羅率先進球。 路透

C羅進球歡呼。 路透

C羅(7號)頭錘進球。 路透