新北林口男子酒後駕車失控 撞倒12輛機車傾倒一片

一輛汽車昨晚行經新北市林口區文化二路，撞倒路邊車格內12輛機車，所幸現場沒有人受傷。警方到場，肇事駕駛蔡男滿身酒氣，蔡男酒測值達0.95毫克，警當場扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，蔡姓男子昨天晚上8時31分左右酒後開車，沿著新北市林口區仁愛路二段往文化三路方向直行，途中行經仁愛路二段526號前，疑因不勝酒力失控擦撞路邊車格內12輛機車，被撞機車橫倒一片，肇事蔡男自行脫困，事故現場沒有人被波及受傷。

警方到場聞到蔡男渾身酒味，對蔡實施酒測，其酒測值每公升0.95毫克，當場扣車帶回派出所查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。至於肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康