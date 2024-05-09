聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北林口男子酒後駕車失控 撞倒12輛機車傾倒一片
一輛汽車昨晚行經新北市林口區文化二路，撞倒路邊車格內12輛機車，所幸現場沒有人受傷。警方到場，肇事駕駛蔡男滿身酒氣，蔡男酒測值達0.95毫克，警當場扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，蔡姓男子昨天晚上8時31分左右酒後開車，沿著新北市林口區仁愛路二段往文化三路方向直行，途中行經仁愛路二段526號前，疑因不勝酒力失控擦撞路邊車格內12輛機車，被撞機車橫倒一片，肇事蔡男自行脫困，事故現場沒有人被波及受傷。
警方到場聞到蔡男渾身酒味，對蔡實施酒測，其酒測值每公升0.95毫克，當場扣車帶回派出所查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。至於肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言