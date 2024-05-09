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新北林口男子酒後駕車失控 撞倒12輛機車傾倒一片

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛汽車昨晚行經新北市林口區文化二路，撞倒路邊車格內12輛機車，所幸現場沒有人受傷。警方到場，肇事駕駛蔡男滿身酒氣，蔡男酒測值達0.95毫克，警當場扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，蔡姓男子昨天晚上8時31分左右酒後開車，沿著新北市林口區仁愛路二段往文化三路方向直行，途中行經仁愛路二段526號前，疑因不勝酒力失控擦撞路邊車格內12輛機車，被撞機車橫倒一片，肇事蔡男自行脫困，事故現場沒有人被波及受傷。

警方到場聞到蔡男渾身酒味，對蔡實施酒測，其酒測值每公升0.95毫克，當場扣車帶回派出所查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。至於肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男酒後開車，撞倒停放在新北市林口區仁愛路二段路邊車格內12輛機車，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 酒測

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