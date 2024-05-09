潑酒惹禍！三重街頭6打1 男負傷倒地 警逮6煞送辦

新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰，6人持開山刀、球棒朝著一名羅姓男子揮毆，造成羅男臉部、肢體多處撕裂、挫傷，6煞逞凶後旋即開車離去。羅男送醫急救，沒有生命危險。警循線3小時逮捕6煞到案說明，原是主嫌劉男不滿遭羅男潑酒所致，警詢後依法移送6煞法辦。

據了解，劉姓男子（22歲）與羅姓男子（25歲）前天（7日）凌晨1時許，在北市大同區私人招待所內喝酒，未料酒過三巡，兩人因係起了口角，羅男拿起酒朝著劉男身上潑灑，雙方不歡而散致生嫌隙。

當天上午9時許，羅男約了劉男在新北市三重區大同公園談判。當晚劉男找來鄭男（22歲）、柯男（26歲）、湯男（20歲）、黃男（25歲）及周男（29歲）等5友前往助陣，羅男則拿球棒獨自赴約。

7日當晚10時39分左右，劉等6人分乘2輛汽車抵達，一見羅男6煞各自拿著球棒、開山刀衝下車，旋即朝著羅男一陣揮毆，羅男不甘示弱球棒回擊，卻寡不敵眾多次摔倒在地，羅男爬起逃跑不成，最後慘被打趴在地，6煞見羅倒地才驅車離去。

警、消獲報趕抵，6煞已不在現場，檢視羅男雙手、右臉頰撕裂傷，後腦勺挫傷、背部瘀青，送醫急救後沒有生命危險。警方調閱周邊監視器畫面，以車追人，於昨天（8日）凌晨1時許循線在北市中山、新北新店、新莊、土城、八里等地逮捕劉等6人帶回偵辦，警詢後依妨害秩序、殺人未遂罪嫌送辦。 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。圖／記者爆料網 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市三重區前天深夜爆發街頭混戰6打1，警循線逮人依法究辦。圖／記者爆料網

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