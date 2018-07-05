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烏拉圭vs.法國運彩情報 推薦烏拉圭受讓及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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烏拉圭。 美聯社
烏拉圭。 美聯社

創造歷史

在前一輪的比賽當中，兩隊都相當辛苦地以一分差擊敗強敵驚險勝出，過程中可以看出狀態都調整到比小組賽時還要理想，因此讓這場比賽變得更加精彩可期。

好不容易雙槍同時覺醒的烏拉圭，卻面臨到一個嚴重的問題－Cavani的健康。在他受傷被C羅攙扶下場後，似乎意味著下一場Suarez很可能要一個人撐起球隊的攻勢，這點正是他們在八強淪為受讓的主要原因。

少了一個箭頭頭攻擊力，烏拉圭肯定沒辦法和年輕力壯速度快的法國做太激進的對攻，策略上必須以退為進，先發揮穩健的防守伺機反擊。這屆他們的防守可不是蓋的，四場踢下來只掉1球和巴西並列第一－且運動戰被進球數0…這可不是法國所樂見的數字。目前為止法國的進球4個出現在運動戰、2個點球、1個烏龍球，沒有任何定位球破網的紀錄，面對這般銅牆鐵壁難免陷入苦戰。

這場兩邊的型態和哥倫比亞對英格蘭有異曲同工之妙：法國球員年輕體格好，主打個人切入突破、中場傳導組織和定位球能力稍嫌不足；烏拉圭則是防守穩健、經驗老道，預期將以小組短傳推進來彌補身材劣勢。烏拉圭肯定不會在開場就用龜的，但也不會有太激進的戰術出現，守穩等反擊就是了，極有可能複製哥倫比亞模式。

歷史上六次交手當中，法國從來沒有在正規時間內擊敗過烏拉圭，其中三次世界盃小組賽天藍軍取得1W2D的對戰優勢，這點絕對是高盧雄雞無論如何都想打破的障礙。不過很可惜…對手的狀態和前一場軍心渙散、防守漏洞百出的阿根廷完全不同，難度自然也是不同擋次。

面對防守極為堅強的烏拉圭，法國真的沒這麼好突破，正規時間贏球難度高受讓有利。此外，八強會是大家踢最保守的一輪…畢竟贏了有兩場輸了要打包，分數通常不外乎1-0、0-0、1-1、0-1，小分也是個可以投資的選項。

推薦：

烏拉圭 +0.5 @1.930

2小分 @1.900

本文由「RZS運彩封神榜」提供

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