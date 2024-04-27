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美因大選對中強硬？ 布林肯：最大限度降低誤判，與選舉無關

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
4月26日，美國國務卿布林肯在美國駐華大使館舉行記者會。澎湃新聞
4月26日，美國國務卿布林肯在美國駐華大使館舉行記者會。澎湃新聞

據《澎湃新聞》，美國國務卿昨傍晚在北京美國駐華大使館舉行記者會回答澎湃新聞關於美國大選是否導致美朝野對中強硬，損及美中關係的提問時表示，中美兩國將持續地就我們之間所存在的分歧進行明確溝通，最大限度降低誤判和誤解，而這與選舉周期無關。

報導稱，4月26日晚間6時許，美國國務卿布林肯在美國駐華大使館舉行記者會。澎湃新聞記者現場就美國大選及中美關係相關內容提問：一段時間以來中美各層級密集互動，隨著美國大選議程逐步主導美國政治，各方為了選票有著某種展現對華強硬姿態的需要，也出現了不少涉華消極負面聲音和動作。那在這種背景下，如何去守護、落實這段時間雙方所取得的成果，不被一些競選式話語過多干擾，釋放更多善意穩定中美關係？

對此，布林肯回應道，正如拜登總統所說，中美兩國將持續地就我們之間所存在的分歧進行明確溝通，最大限度降低誤判和誤解，這是我此行和接下來會繼續做的。這本身與選舉週期無關。

布林肯進一步說，他此次訪華希望繼續推動去年兩國元首在舊金山會晤期間所達成的共識。過去幾個月我們取得了重要進展，這體現在禁毒、軍事領域溝通等方面，也包括兩國（即將開展的）在人工智慧領域的對話。同時，兩國的人文交流和聯繫也至關重要。

布林肯 美中關係 美國大選

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