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網紅Toyz販售大麻菸彈！「拿感謝狀求緩刑沒用」關4年2月定讞

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Toyz劉偉健販售大麻菸彈 拿感謝狀求緩刑沒用 關4年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

網紅「Toyz劉偉健被檢警查獲販賣大麻菸彈案，還曾被「統神」張嘉航飆罵「販毒狗」，一審被判刑4年2月，劉二審拿出數十張公益感謝狀盼獲緩刑，但法院維持一審判決；案件上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

檢警2021年5月至9月間在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健（31歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定150萬元交保。

一審認定劉偉健坦承犯行、交出上手，依6個毒品罪判處4年2月徒刑。案件上訴，劉偉健對於犯罪事實沒有意見，但認為一審量刑過重，並拿出數十張參與公益活動的感謝狀求情，並提及犯案動機「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，未來不會再犯，請求法官網開一面。

二審認為劉偉健前購買的第二級毒品高達500顆，購買成本達60萬元，且與同案被告間，有共同運輸及販賣第二級毒品，劉的犯罪情節不輕，且宣告刑已逾有期徒刑2年，不符合緩刑要件，仍維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞，劉偉健被判關4年2月徒刑定讞；劉偉健實際刑期將扣除羈押、觀察勒戒等日數。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Toyz劉偉健。本報資料照片
Toyz劉偉健。本報資料照片

Toyz 劉偉健 毒品

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