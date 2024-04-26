6旬翁娶小38歲新娘！嬌妻9歲參加親戚婚禮 11年後「當年新郎變老公」
人的緣分妙不可言，有些人的愛情故事彷彿戲劇情節。日前印尼就有一名人妻因分享自己的愛情故事，而在網路上走紅。人妻表示，自己9歲時曾參加遠房親戚喜酒，並與新人們留下合影，沒想到11年後她意外與當年新郎重逢，2人相差38歲但一拍即合，相識沒多久便決定攜手共度未來，震驚不少親友。
根據外媒「TribunNews」報導，印尼一名24歲人妻法迪雅（Renata Fadhea），在TikTok上分享與丈夫的愛情故事，法迪雅表示，她9歲時曾參加過一場遠房親戚的婚禮，還與親戚、新人們留下家庭合照，沒想到多年後，她與當年的新郎意外在一場活動中重逢，隨後2人關係越來越親密，決定於2020年閃婚，並於婚後育有1子，2人就算有38歲的年齡差，家庭生活仍十分甜蜜。
為了證明故事的真實性，法迪雅也曬出當年的家庭合照，她指出，自己是在2019年才發現該張照片，當時正好在看丈夫過去的結婚相簿。法迪雅進一步解釋，她參加婚禮時年僅9歲，除合照外與丈夫並沒有其它交集，更談不上有特殊關係。
影片曝光後，獲得網友熱烈回應，「2人看來真的很幸福」、「現在的時代已經不一樣了」、「小時候偶然相遇，長大一拍即合，這就是命運啊」、「看起來就像爺爺和女兒、孫子的合照，但對很多人來說年齡只是個數字」、「老公的臉本來就很老了，現在看起來沒什麼變，反而顯年輕」。
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