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6旬翁娶小38歲新娘！嬌妻9歲參加親戚婚禮 11年後「當年新郎變老公」

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼一名24歲人妻法迪雅，因在TikTok上分享與丈夫的愛情故事，而在網路上走紅。 圖／擷自TikTok @renatafadhea
印尼一名24歲人妻法迪雅，因在TikTok上分享與丈夫的愛情故事，而在網路上走紅。 圖／擷自TikTok @renatafadhea

人的緣分妙不可言，有些人的愛情故事彷彿戲劇情節。日前印尼就有一名人妻因分享自己的愛情故事，而在網路上走紅。人妻表示，自己9歲時曾參加遠房親戚喜酒，並與新人們留下合影，沒想到11年後她意外與當年新郎重逢，2人相差38歲但一拍即合，相識沒多久便決定攜手共度未來，震驚不少親友。

根據外媒「TribunNews」報導，印尼一名24歲人妻法迪雅（Renata Fadhea），在TikTok上分享與丈夫的愛情故事，法迪雅表示，她9歲時曾參加過一場遠房親戚的婚禮，還與親戚、新人們留下家庭合照，沒想到多年後，她與當年的新郎意外在一場活動中重逢，隨後2人關係越來越親密，決定於2020年閃婚，並於婚後育有1子，2人就算有38歲的年齡差，家庭生活仍十分甜蜜。

為了證明故事的真實性，法迪雅也曬出當年的家庭合照，她指出，自己是在2019年才發現該張照片，當時正好在看丈夫過去的結婚相簿。法迪雅進一步解釋，她參加婚禮時年僅9歲，除合照外與丈夫並沒有其它交集，更談不上有特殊關係。

影片曝光後，獲得網友熱烈回應，「2人看來真的很幸福」、「現在的時代已經不一樣了」、「小時候偶然相遇，長大一拍即合，這就是命運啊」、「看起來就像爺爺和女兒、孫子的合照，但對很多人來說年齡只是個數字」、「老公的臉本來就很老了，現在看起來沒什麼變，反而顯年輕」。

@renatafadhea

Membalas @Nonaya Hallo jadi disini aku mau klarifikasi tntang video yg ku buat kmren. Ga nyangka ternyta rame. Trus baca komen bnyk yg ga ngerti, ad yg nanya itu bapakny ya, turun ranjang ya, tetangganya, pamannya. Jadi disini mau jelasin itu aku dateng ke acara pernikahan ke 2 suamiku. Kenapa bisa fto, jadi suamiku masih kluarga jauh, dia kemenakan bibiku dari suaminya. Trus ad yg nanya skrng istrinya kmna jadi mereka udah pisah jauh sblm kita ketemu kata suami pisah di 2011. Kita ktmu jg bukan krna kluarga awalnya kita ga tau. Ktmu disalah satu acara suamiku jadi tamu disitu. Trus di 2019 kita ktmu lagi, 2020 nikah, 2021 punya anak. Dan fto itu aku baru tau di 2019 waktu iseng liat ad album pernikahan ke 2 suami ku tenyata ad fto itu 🤣 btw fto itu 2009 umur ku 9 tahun ya gaes. Jadi bukan pelakor 🥲 dan juga dri pernikahan ke 2 itu dia ga punya anak. Dipernikahan pertama suami ku pnya anak, dan alhamdulillah smua anaknya baik 🫶

♬ Cinta Terakhir - Ari Lasso

丈夫 印尼 婚禮 愛情 親戚

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