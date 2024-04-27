影／與死神拔河 中和警跪地CPR 救回街頭昏倒男子

與死神拔河，中和警分局交通分隊員警劉金順日前上班途中，見有人昏倒在地，原以為是交通事故，上前關心驚見倒地劉男無意識感應，情況緊急，立即跪地CPR搶救，直到救護車趕抵接手，順利救回一命。

4月22日上午6時許，61歲蔡女騎車載63歲丈夫吳男在新北市中和區中和路、南山路口停等紅燈時，吳男突然表示身體極為不舒服，蔡女還來不及反應，吳男瞬間自後座仰倒，昏倒躺在大馬路上，4分鐘後中和警分局交通分隊員警劉金順因上班路過，原以為是交通事故上前關心，一問才察覺情況危急，一旁熱心民眾早已撥打119，但民眾不會心肺復甦術，難以配合119執勤員線上指導CPR進行急救。

劉員見狀請民眾將手機靠在自己耳邊，確認吳男無意識及無呼吸，聽從119執勤員的指示進行CPR急救，同時叫早已泣不成聲的蔡女儘快至前方20公尺的中和派出所求援。人命關天，劉員不顧地上柏油路面刺痛雙膝，氣喘吁吁的維持高跪姿不敢停下動作，持續對吳男施行胸外按壓約3分鐘。

救護車隨後抵達，救護人員以專業儀器監控吳男生命徵象，換手劉員接續施行心肺復甦術並輔以電擊，劉員這才感覺到緊張，全身脫力地癱坐在一旁，但想到先前蔡女慌張跑去中和派出所，不知是否有確實通知派出所，劉員立刻又跑去中和派出所確認，經消防救護人員接手，8分鐘後吳男恢復心跳，救護人員迅速將吳男送往雙和醫院治療，到院後已恢復意識，成功搶救吳男寶貴的生命。

員員劉金順是94年基特班畢業，分發中和交通分隊18餘年來，都在大中和地區服務，劉員表示中和路是上、下班必經之路，第一次遇到這樣的事件，因人命當前，他專注於119執勤員的指示，每次按壓都抱持著救回吳男的祈求，直到救護人員接手，劉員才感到一陣後怕與緊張，對於此次成功搶救吳男的生命，劉員不敢居功，他說幸好有熱心民眾、119執勤員及救護人員的協助，自己只是做了人民保母該做的事。