大雨狂炸衣物曬不乾怎麼辦？家事達人教「實用妙招」：超快就晾乾
近日大雨狂炸，衣服曬不乾怎麼辦？對此，家事達人陳映如分享，若家裡有乾衣機，烘乾是最快的方法，若需要曬衣服，推薦室內晾衣可用「山字型」掛法，搭配除濕機或使用電風扇對著衣服吹，能讓衣服超快就曬乾！
陳映如在臉書《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》表示，近日大雨一直下，洗好的衣服直接用乾衣機烘乾是最方便的選擇，不過有些不適合烘的衣服，建議可以晾在室內，開除濕機除濕，或者使用電風扇對著吹，都可以加速衣物乾燥，也不用擔心衣服縮水。
陳映如進一步補充，在室內晾衣時，長衣物建議掛在外側，短衣物掛在內側，讓衣服呈現「山字型」，讓長衣物接觸到較多的空氣，也因為有良好的通風，能讓衣服更快乾。
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