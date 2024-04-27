布林肯訪中行收穫？陸學者：美方未達到預期目標

外界關注美國國務卿布林肯訪陸成果，觀察者網報導，如從美方角度觀察，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授表示，布林肯並未達到美國預期的目標。而在美國總統選情下，他預計今年上半年中美關係保持脆弱的、不可靠的穩定，下半年中美關係的波動會更大一些。

吳心伯指出，中美在處理雙邊關係上思路的不同，中方還在沿著中美元首舊金山會晤達成的共識來推進關係改善，而從布林肯訪陸前美方期待來看，美方想要重新設置中美關係的議程。不過，從中美雙方達成的五點共識說明，美方這個企圖沒有得逞。

自布林肯去年訪陸10個月以來，吳心伯認為，中美關係有三個不變：一是美國對中國的基本認知或定位沒有變，仍將中國作為美國最主要的競爭對手、最嚴峻的地緣政治挑戰；二是美國對華的基本框架沒有變，還是以遏制、打壓為主；三是拉攏盟友、拉幫結派對付中國沒有變。

與此同時，吳心伯也認為中美關係有三個變化：一是中美之間保持較密切交往，美國訪華官員比中國訪美官員人數多；二是中美經貿問題由脫鉤轉向去風險，且在一定程度上希望推進中美商貿關係；三是中美在社會交往、人文交流採取一些比較有建設性的行動，對改善兩國關係總體氣氛有幫助。

展望接下來的中美關係，吳心伯認為，中美關係發展還會是一波三折，不可能真正的穩定，也不會有顯著的改善。特別是在2024美國總統大選年，拜登政府為了大選需要，既要向中國示強，也會向中國施壓，以解決自己的利益關切。在這種情況下，中美關係改善發展的空間就會非常有限。

布林肯於26日結束訪陸行程，大陸外交部發布中美雙方達成五點共識：一是雙方同意繼續按照兩國元首指引，繼續發展中美關係；二是雙方同意保持高層交往和各層級接觸；三是雙方將在AI、亞太事務、禁毒工作等領域繼續磋商；四是採取措施擴大兩國人文交流；五是雙方就國際熱點問題保持協商。