獨／曾是藝人聚餐愛店！老牌麻辣鍋「川巴子」驚傳5月熄燈

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
「川巴子火鍋樓」松江路店（原川夜宴）將於5月5日歇業。圖/摘自品牌粉絲團
「川巴子火鍋樓」松江路店（原川夜宴）將於5月5日歇業。圖/摘自品牌粉絲團

又一家老店即將成為回憶！曾引領台灣麻辣鍋熱潮、也是當年藝人及媒體圈聚餐的愛店之一的「川巴子火鍋樓」，無預警在官方臉書宣告，松江路店（原川夜宴）將於5月5日歇業，消息一出讓不少饕客不捨留言，「川巴子是充滿回憶的地方，謝謝老闆」、「希望會有再開的一天！」。

「川巴子火鍋樓」最早在2003年創立在台北東區，老闆張永華曾在上海賣過火鍋，後來返台創業，以標榜正宗四川麻辣跟鍋底種類繁多著稱，也因此迅速吸引一批死忠食客粉絲，月營業額甚至高達3、400萬，成為當時台灣麻辣火鍋的一方霸主，同時期像老四川，鼎王則各自從中南部開始發跡，但後來一度因故退出經營，直到2018年又重新回歸，在台北市松江路上的興華大樓2樓開出松江路店（原川夜宴），雖然挺過新冠肺炎，如今卻驚傳熄燈，未來只剩農安街小火鍋店。

店家聲明如下：

各位20幾年來，愛護川巴子火鍋樓的老朋友，新朋友，看著川巴子一路走來的好朋友，

川巴子火鍋樓，松江路店（原川夜宴）

做到5月5號，最後一天了，非常感謝各位朋友們的一路相挺，休息是為了走更遠的路，最後9天了，請多關佇川巴子火鍋樓的訊息，以後要吃酸菜魚火鍋，水煮魚火鍋，蕃茄魚火鍋，水煮牛火鍋，啤酒鴨火鍋，，，，，，等等，要去農安街個人的小火鍋店吃了，再一次感謝這麼多人，這麼多年的照顧

新冠肺炎 火鍋 老闆

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