扯！八軍團舊靶場竟被非法回填3.8萬噸廢棄物 中校後勤科長遭貪汙起訴

八軍團仁美營區舊靶場淪為土尾場。記者古和純／翻攝

陸軍八軍團2021年一起南部「樹木修剪」案，由高雄左營某土木包工公司得標，該公司吳姓前經理涉與陸軍楊姓後勤科長勾串，利用營區舊靶場有大面積凹地回填需求，找來另家工程行王姓、劉姓業者合作，不法回填混合廢棄物，不法牟利逾282萬元；橋頭地檢署今天依觸犯廢棄物清理法、貪汙等罪嫌，向楊、吳、王、劉4人提起公訴。楊姓中校已於去年申請退伍。

橋檢指出，當初接獲檢舉，檢察官陳靜宜與蔡婷潔指揮高雄市調查處會同高市府環保局，分別於1月17日、3月14日前往八軍團仁美營區舊靶場開挖稽查，赫然發現軍營內竟大面積填埋3萬8931.435噸營建混合廢棄物，檢後續傳喚楊、吳兩人到案說明。

據了解，這起仁美營區的「樹木修剪」案，並非統包工程，而吳負責樹木修剪時，理應按廢棄物清理法規定，不得逕自將修剪後的樹枝等廢棄物，於營區內處理、掩埋，尤其，吳公司並未領有廢棄物處理許可文件。

而楊姓中校科長負責該工程驗收，明知吳公司並無清運至合法廢棄物掩埋場相關保證書，於2021年5月19日至同年11月28日期間，涉圖利吳非法作業，任由將該營區樹木砍除、修剪後，統一將廢棄物集中至舊靶場回填或堆置，依此作業不僅替吳省下60萬元清運費，後續驗收「放水」，支付吳公司87萬7500元。

除此之外，吳得知仁美營區舊靶場的大面積凹地有填平需求，竟與楊同謀商議，吳11月28日以每輛35公噸大卡車1100元對價金，仲介業者收受未經處理的雜土、磚塊、磁磚等不明廢棄物至營區中，利用兩天時間，讓35輛車進出營區75趟次，傾倒回填未舊靶場凹地，替非法清運業者省錢牟利。

同年11月至12月間，吳向王姓工程行業者表示可提供「土尾場」回填不法廢棄物，並向王佯稱需要錢，保證可以打通軍方人員並簽約及通過驗收，因此，王陸續支付吳209.9萬元，吳替王牽線認識楊後，簽訂土資回填工程契約，後續王指示劉姓工地主任，將營建混合廢棄物運至舊靶場回填，以此省去清運費，直至2022年7月。

楊姓中校已於去年申請退伍，全案今天偵結，檢方起訴涉案楊、吳、王、劉等4人；由於國內焚化廠不夠燒，加上不少掩埋場停收，目前已知清運一噸的處理費，至少要價1萬元，而負責本案位左營的這間土木包工公司，自2016年至2022年間，至少有42起不法違規案，裁罰金額2400元至30萬元不等。檢方指出，就吳本案不法犯罪所得，高達282萬600元。