陸外交部司長楊濤：過剩的不是中國產能，而是美國焦慮

大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤26日下午參與大陸國家習近平與美國務卿布林肯的會晤，並於當天晚間舉辦記者會，針對布林肯訪陸一事，他呼籲美方不應在產能過剩和內政治理等層面上抹黑中國，並強調美方不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

楊濤指出，拜登總統多次重申美國不尋求「新冷戰」、不改變中國體制、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，也不會遏制中國發展、阻止科技進步。美方在此次訪問重申了這些表態。

楊濤認為，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中美討論台灣問題的前提是台灣是中國的台灣，「如果美方真的希望台海和平穩定，就應該不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

訪問期間雙方形成5點共識：繼續按照兩國元首的舊金山共識，穩定發展中美關係；同意高層和各層級保持交流，持續在各領域磋商，開展兩軍交往，推進禁毒、氣候變遷和人工智慧合作；雙方將舉行中美人工智能政府間對話首次會議、新一輪中美亞太事務磋商和中美禁毒合作工作等；擴大兩國人文交流，中方歡迎美國學生赴陸參與將於5月舉行的中美旅遊高層對話；雙方就國際地區熱點問題保持協商。

關於記者詢問美國財政部長葉倫提出的「中國產能過剩」，楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果，「過剩的恐怕不是中國的產能，而是美國的焦慮。」

針對近期不斷升溫的南海問題，楊濤強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據，美方動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，「美方要維護南海和平穩定，就應該停止煽風點火、挑動對抗。中方捍衛自身主權和領土完整的決心堅定不移。」而涉港、涉疆、涉藏等人權問題，楊濤表示，「涉疆、涉藏問題都是中國內政，美方不要指手畫腳，更不要以人權為藉口橫加干涉。」